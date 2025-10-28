Slušaj vest

Žena tridesetim godinama uhapšena je nekoliko minuta nakon što je pokušala da otme autobus u Francuskoj.

Juče oko 14.00, na autobuskoj liniji ka francuskom Sen Malou, putnica je iznenada ustala i potrčala ka vozaču.

"Zgrabila je volan vozila koje se još uvek kretalo, vičući jednom 'Alahu akbar'", rekao je javni tužilac Sen Maloa, Fabris Tremel.

Prisebni vozač uspeo je da povrati kontrolu nad autobusom i naglo zakoči

"Jedan putnik lakše je povređen, ali ostali su u redu, uključujući i pešake", saopštilo je tužilaštvo.

Policija je brzo intervenisala, a žena (32) je zaustavljena, ne pružajući otpora, posebno zahvaljujući intervenciji njene majke, koja je takođe bila u autobusu.

Osumnjičena, koja je stavljena u policijski pritvor, bila je nepoznata policiji.

Prema istom izvoru, odbila je medicinsku pomoć.

Istraga o glorifikaciji terorizma.

"Tužilaštvo u Sen Malu je odmah pokrenulo istragu po optužbama za terorizam i nasilje", rekao je tužilac.