Slušaj vest

Mali avion sa 11 ljudi srušio se danas u Keniji a u udesu su poginuli svi putnici, među kojima je bilo osam Mađara i dvoje Nemaca, kao i kenijski pilot, saopštila je aviokompanija Mombasa Er Safari.

Avion je poleteo iz turističkog mesta Diani i leteo u pravcu parka Masai Mara kada se srušio oko 5.30 po lokalnom vremenu (3.30 po srednjeevropskom vremenu), saopštila je Kenijska uprava za civilnu avijaciju (KCAA).

Avion se srušiio u brdovitom i šumovitom predelu, na oko 40 kiometara od aerodroma Diani, saopštile su vlasti, prenosi agencija AP.

Komesar Okruga Kvale rekao je za AP da je u vreme pada aviona padala jaka kiša u priobalnom delu Kenije.

Letelica se zapalila, a njeni izgoreli ostatci su ostali na mestu nesreće, rekli su zvaničnici.

Šef aviokompanije potvrdio je da se dogodila nesreća sa jednim od njihovih aviona i rekao da je deset putnika - osam Mađara i dvoje Nemaca i kenijski pilot bili u letelici.

1/6 Vidi galeriju Pad malog aviona u Keniji, stradalo deset turista i pilot Foto: STR/AP

- Nažalost nema preživelih - rekao je Džon Kliv u saopštenju, pozivajući se na preliminarne informacije i dodao da je ekipa za hitnu intervenciju mobilisana.

KCCA je ranije javila preko mreže Iks da je avion tipa Cesna Karavan prevozio 12 osoba bez drugih detalja i dodala da su vladine agencije otišle na mesto udesa da utrvrde njegov uzrok.

Direktan let od Dijanija, popularnog priobalnog grada poznatog po peskovitim plažama do Nacionalnog rezervata Masai Mara koji se nalazi zapadno od obale traje oko dva sata.

Rezervat privlači veliki broj turista kada se odvija godišnja migracija divljih životinja iz Serengetija u Tanzaniji.