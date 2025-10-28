Slušaj vest

Minsk bi mogao da obustavi raspoređivanje raketnog sistema "Orešnik" ako Evropa bude spremna da preduzme slične korake, rekao je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko.

"Razmeštanje ovog oružja u Belorusiji nije ništa više od odgovora na eskalaciju situacije u regionu. Molim vas, hajde da se povučemo od ovoga i prestaćemo da pričamo o 'Orešniku'“, rekao je Lukašenko na Međunarodnoj konferenciji o evroazijskoj bezbednosti u Minsku.

"Neke zemlje EU su već najavile raspoređivanje raketnih sistema"

Lukašenko je napomenuo da su neke evropske zemlje već najavile planove za raspoređivanje raketnih sistema srednjeg dometa.

"Pre šest godina sam predložio da se razvije multilateralna politička deklaracija o nerazmeštanju raketa srednjeg i kratkog dometa u Evropi, koja bi bila otvorena za sve zainteresovane države. Nažalost, predlog Belorusije jednostavno nije saslušan", istakao je on, prenela je RIA Novosti.

Foto: X/@PianoNocturno

Prema njegovim rečima, neke zemlje EU očekuju da reše svoje probleme preusmeravanjem svojih ekonomija na vojni sektor. Upozorio je na katastrofalne posledice ovoga i pozvao na prekid trke u naoružanju.

Dodao je da Evropa nije spremna za prave pregovore sa Minskom, a Belorusiji i Rusiji nije potrebna eskalacija tenzija.

Putin prošle godine zatražio raspoređivanje "Orešnika"

Krajem 2024. godine, beloruski lider je zatražio raspoređivanje najnovijeg ruskog oružja na teritoriji Belorusije, uključujući sistem "Orešnik", koji može da nosi nuklearne bojeve glave.

Ruski lider Vladimir Putin je odgovorio da smatra da je moguće to učiniti u drugoj polovini 2025. godine.

Početkom avgusta, Putin je izvestio da je proizvodnja ovog sistema počela i da je prvi serijski primerak stigao u ruke vojske.