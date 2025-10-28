Slušaj vest

Uragan Melisa trenutno izaziva "katastrofalne vetrove, bujične poplave i olujne talase" dok prelazi preko Jamajke.

"Elektroenergetska infrastruktura u glavnom gradu Kingstonu je u kvaru i sve što čujem je zujanje generatora. Imamo internet, uz pomoć generatora, tako da je samo pitanje vremena kada ćemo biti odsečeni. Čekamo da čujemo kada će oluja zvanično pogoditi Kingston, ali možda nećemo odmah saznati jer komunikacije otkazuju", rekao je izveštač Nik Dejvis pre nego sto je uragan pogodio Jamajku.

Navodi i da ljudi koriste satelitske telefone da bi dostavljali informacije spasilačkim službama, ali postoji velika mogućnost da će oluja potrajati.

Lokalnci kažu da ovako nešto nikada nisu doživeli.

Uragan Melisa na Jamajci Izvor: Kurir

Stručnjaci za uragane nazivaju Melisu "olujom veka" za ovo karipsko ostrvo, što se moglo videti i na današnjim snimcima "lovaca na oluje".

Očekuje se da će Jamajku pogoditi ogromna šteta dok oluja bude prolazila, kuće i infrastruktura bi mogle biti teško oštećene, a dalekovodi prekinuti.

Foto: RUDOLPH BROWN/EFE

Vlada je naredila evakuaciju nižih područja i zatvorila je škole i aerodrome.