Do incidenta je došlo u ponedeljak predveče, kada je avganistanski državljanin izbo tri osobe, motiv je zasad nepoznat
UBICA UHAPŠEN
(UZNEMIRUJUĆE) KRVAVI PIR U LONDONU: Avganistanac izbo tri muškarca, jedan preminuo, među ranjenima i dečak (VIDEO)
Londonska policija saopštila je danas da je Avganistanac (22) uhapšen jer je nožem izbo tri osobe, od kojih je jedna preminula u Aksbridžu, u zapadnom delu prestonice Velike Britanije.
Policija Londona i služba hitne pomoći pozvani su u Midharst Gardens u ponedeljak prevedeče nakon izveštaja da su tri osobe napadnute.
Muškarac (49), čije ime još nije objavljeno, zbrinut je na licu mesta zbog ubodnih rana, ali uprkos velikim naporima službi hitne pomoći, preminuo je na licu mesta.
Avganistanac je izbo još dve osobe: muškarca (45) i dečaka (14), koji su takođe prvo dobili hitnu medicinsku pomoć na licu mesta, a onda su prevezeni u bolnicu.
Muškarcu su nanete teške telesne povrede, ali je van životne opasnosti, kao i dečak.
(Kurir.rs/Miror/P.V.)
