Nesvakidašnja pljačka bankomata odigrala se u engleskom gradu Milton Kins.

Lopovima je palo na pamet da ispred bankomata dovezu, ni manje, ni više nego teleskopski utovarivač, kako bi iščupali bankomat iz zida!

Na snimku, koji su zabeležili stanovnici koji žive u blizini, može se videti kako teška mašina izvlači bankomat iz zida, ostavljajući veliku štetu na prodavnici.

Bankomat je zatim podignut u vazduh pre nego što je spušten u zadnji deo pikapa.

Maskirani lopovi potom su velikom brzinom napustili mesto događaja, ostavljajući tešku mašineriju za sobom, ostavljajući za sobom pustoš.

Policija Temz Veli pokrenula je istragu o ovoj pljački i apelovala na svedoke da se jave.

Karolina Osviećimska, koja je snimila pljačku, rekla je:

"Moja ćerka je čula automobile, a posle minut čula je nešto što je zvučalo kao motorna testera. Kada je pogledala, oni su već čupali bankomat iz zida. Pozvala me je, a ja sam počela da snimam. Moj partner je pozvao policiju.“

(Kurir.rs/DailyMail/P.V.)

