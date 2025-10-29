UŽAS U PRIRODNOJ OAZI U selu kod Berlina pronađeno oko 2.000 ždralova uginulih od ptičjeg gripa
U Linumu, prirodnoj oazi nadomak Berlina koju posmatrači ptica najčešće posećuju, poslednjih dana volonteri su pronašli skoro 2.000 ždralova uginulih od ptičjeg gripa.
Linum, malo selo udaljeno oko sat vremena vožnje od glavnog grada Nemačke, leti postaje omiljeno mesto za gnežđenje roda, a u jesen i na proleće tu sleću i hiljade ždralova da se odmore na svom sezonskom putovanju iz baltičkih i nordijskih regiona u toplije predele na jugu Evrope.
Ptičji grip se ove godine rano pojavio i brzo prošrio širom Nemačke, a od početka septembra Institut Fridrih Lefler, nemačka nacionalna veterinarska agencija, zabeležila je epidemije ptičjeg gripa na 30 farmi živine, ali i slučajeve obolevanja među divljim pticama u različitim delovima zemlje.
Kurir.rs/AP