Slušaj vest

U Linumu, prirodnoj oazi nadomak Berlina koju posmatrači ptica najčešće posećuju, poslednjih dana volonteri su pronašli skoro 2.000 ždralova uginulih od ptičjeg gripa.

Linum, malo selo udaljeno oko sat vremena vožnje od glavnog grada Nemačke, leti postaje omiljeno mesto za gnežđenje roda, a u jesen i na proleće tu sleću i hiljade ždralova da se odmore na svom sezonskom putovanju iz baltičkih i nordijskih regiona u toplije predele na jugu Evrope.

Ptičji grip se ove godine rano pojavio i brzo prošrio širom Nemačke, a od početka septembra Institut Fridrih Lefler, nemačka nacionalna veterinarska agencija, zabeležila je epidemije ptičjeg gripa na 30 farmi živine, ali i slučajeve obolevanja među divljim pticama u različitim delovima zemlje.

Kurir.rs/AP

Ne propustiteVestiObjavljena lista 30 patogena koji bi mogli uzrokovati sledeću pandemiju: Evo koji virusi i bakterije su pretnja
naucnici-rak-jetre-shutterstock.jpg
ZdravljePijenje sirovog mleka može biti opasno: Evo koje klice mogu da se sakriju u čaši ovog napitka
shutterstock-2476043515.jpg
PlanetaVIRUS SE ŠIRI, POTVRĐENA SU 4 SLUČAJA! Panika u Amerci, vlasti izdale važno upozorenje: Sledi NOVA PANDEMIJA?!
170720953616927138341676709942cajetinacigotabolnicafotorina8.jpg
VestiFinska će prva u svetu početi vakcinaciju ljudi protiv ptičjeg gripa: Vakcina će biti dostupna sledeće nedelje
medicinski radnik daje vakcinu osobi u rame