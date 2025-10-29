Slušaj vest

U velikoj policijskoj operaciji protiv trgovaca drogom u Rio de Žaneiru, poginulo je najmanje 64 ljudi, uključujući četiri policajca, saopštili su večeras izvori bliski brazilskim snagama bezbednosti.

U prethodnom bilansu je bilo 18 žrtava.

Sa ovim novim brojem žrtava, ta operacija je najsmrtonosnija u istoriji države Rio, koja se nalazi u jugoistočnom Brazilu.

Lokalne vlasti su ranije danas saopštile da je u akciji učestvovalo ;2.500 policajaca protiv trgovaca drogom u Rio de Žaneiru.

Ta ogromna operacija fokusirala se na dve grupe naselja u severnom delu Rio de Žaneira koje se nalaze u blizini međunarodnog aerodroma.

Teške policijske operacije su česte u Riju, glavnoj turističkoj destinaciji Brazila, posebno u favelama, siromašnim i gusto naseljenim naseljima kojima često vladaju trgovci drogom.

Oko 700 ljudi je prošle godine poginulo tokom policijskih operacija u tom gradu.