"NUKLEARNO ODVRAĆANJE" Francuska rasporedila nove nuklearne rakete na podmornicama
Francuska je rasporedila novu verziju interkontinentalnih raketa na podmornicama, za takozvano nuklearno odvraćanje, saopštili su danas Ministarstvo oružanih snaga i kompanija ArijanGrup.
"Treća verzija strateške balističke rakete M51 (M51.3) koja se lansira sa mora ušla je u operativnu službu, što predstavlja veliki korak u modernizaciji okeanske komponente francuskog nuklearnog odvraćanja", navodi se u saopštenju ministarstva.
Tim ulaskom u službu završava se skoro 12-godišnji proces modernizacije.
"Ta raketa je efikasnija u pogledu dometa, preciznosti i sposobnosti prodiranja", dodaje se u saopštenju.
One će biti raspoređena na sve četiri francuske balističke raketne podmornice, od kojih je barem jedna još uvek skrivena na dnu okeana.
Kurir.rs/Beta