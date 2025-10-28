Slušaj vest

Francuska je rasporedila novu verziju interkontinentalnih raketa na podmornicama, za takozvano nuklearno odvraćanje, saopštili su danas Ministarstvo oružanih snaga i kompanija ArijanGrup.

"Treća verzija strateške balističke rakete M51 (M51.3) koja se lansira sa mora ušla je u operativnu službu, što predstavlja veliki korak u modernizaciji okeanske komponente francuskog nuklearnog odvraćanja", navodi se u saopštenju ministarstva.

Ta raketa je opremljena novim nuklearnim bojevim glavama (TNO-2).

Tim ulaskom u službu završava se skoro 12-godišnji proces modernizacije.

"Ta raketa je efikasnija u pogledu dometa, preciznosti i sposobnosti prodiranja", dodaje se u saopštenju.

One će biti raspoređena na sve četiri francuske balističke raketne podmornice, od kojih je barem jedna još uvek skrivena na dnu okeana.

Kurir.rs/Beta

