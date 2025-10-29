Slušaj vest

Nedavne američke sankcije protiv Rosnjefta nisu usmerene na nemačke podružnice to ruskog naftnog giganta, saopštilo je nemačko Ministarstvo ekonomije, koje ipak želi "dodatna pojašnjenja" od Vašingtona o budućnosti isporuka goriva.

Kao odgovor na odbijanje Vladimira Putina da okonča rat protiv Ukrajine, američki predsednik Donald Tramp je prošle nedelje, posle višemesečnog oklevanja, odlučio da sankcioniše dva najveća ruska proizvođača nafte - Rosnjeft i Lukoil.

Ostaje da se vidi kako će to uticati na evropske podružnice povezane sa ovim grupama, posebno na nemačke podružnice Rosnjefta.

Nemačko ministarstvo je za AFP potvrdilo da je "dobilo uveravanja od nadležnih američkih vlasti da sankcije neće biti usmerene na nemačke podružnice Rosnjefta".

Te filijale su pod nadzorom Berlina od 2022. godine.

Međutim, nemačko ministarstvo je pozvalo Vašington da što pre pruži "dodatna i pravno utemeljena pojašnjenja" o tom izuzeću od sankcija.

Rosnjeft, u većinskom vlasništvu ruske države, ima nekoliko filijala u Nemačkoj, što ilustruje široku energetsku saradnju između dve zemlje do invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Grupa poseduje udele u tri nemačke rafinerije, uključujući većinu glavne rafinerije PCK u Švedu, koja snabdeva veliki deo istočnog dela zemlje.

Rosnjeftove podružnice "su odvojene od svoje ruske matične kompanije" i njihove aktivnosti "ne generišu prihod" ni za tu kompaniju ni za rusku državu, navele su nemačke vlasti.

U septembru 2022. godine, nekoliko meseci nakon početka rata u Ukrajini, kompanija Rosnjeft u Nemačkoj je stavljena pod upravu vlade tadašnjeg kancelara Olafa Šolca (Scholz), prvobitno na šest meseci.

Ta kontrola je od tada produžena do marta 2026. godine, uz obećanje da će Rosnjeft prodati svoje udele, a da još nije pronašao kupca.

Prema Blumbergu, koji ne navodi svoje izvore, Vašington daje Berlinu šest meseci da reši neizvesnost oko nemačke imovine Rosnjefta pre nego što se primene sankcije.

Finansijski prihod od nafte i gasa jedan je od glavnih pokretača finansiranja ruske ratne mašinerije.