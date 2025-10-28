Slušaj vest

Agent Ministarstva za unutrašnju bezbednost SAD, Edvin Lopez, pokušao je da regrutuje pilota venecuelanskog ratnog vazduhoplovstva Bitnera Viljegasa da preveze predsednika Venecuele Nikolasa Madura do mesta gde bi ga američke bezbednosne snage na kraju uhapsile, prenosi Asošijeted pres.

"U maju 2024. godine, na VIP aerodromu u Santo Domingu, Lopez je ponudio Madurom pilotu da u zamenu za preusmeravanje predsednikovog leta na lokaciju gde bi ga američke vlasti mogle uhapsiti, postane veoma bogat čovek i ‘zasluži ljubav miliona Venecuelanaca", navodi se u publikaciji.

Kao moguće lokacije hapšenja Madura pominjane su Dominikanska Republika, Portoriko i američka pomorska baza u zalivu Gvantanamo.

U tekstu se dodaje da je Viljegas odbio ponudu, ali je razmenio kontakt informacije sa Lopezom. U avgustu je američki agent ponovo pokušao da ga regrutuje, nagoveštavajući mogućnost isplate 50 miliona dolara koje je američka vlada ponudila za pomoć u hapšenju Madura.

„Operacija pokazuje obim i često nepažnju višegodišnjih napora SAD da svrgnu Madura“, ističe se u članku.

Američki predsednik Donald Tramp ranije je potvrdio izveštaj Njujork Tajmsa da je Bela kuća ovlastila CIA da sprovodi tajne operacije u Venecueli usmerene na destabilizaciju Madurove vlade. Venecuelanska vlada je osudila Trampovu izjavu, nazvavši je „grubim kršenjem međunarodnog prava“.

Tokom septembra i oktobra, američka vojska je više puta uništavala čamce koji su, kako tvrde, prevozili drogu u blizini obale Venecuele. NBC je izvestio da američka vojska razrađuje planove za napade na trgovce drogom unutar Venecuele, a takve operacije mogle bi, prema navodima, da počnu u roku od nekoliko nedelja.

Kurir.rs/Asošijeted pres

