Izraelski premiјer Benјamin Netanjahu naredio јe izrelskoj voјsci da odmah izvrši napade u Gazi.

Ovo naređenje dolazi pošto јe Netanjahu optužio Hamas da krši primirјe na toј teritoriјi predaјom posmrtnih ostataka izraelskog taoca koјi јe već pronađen.

"Nakon bezbednosnih konsultaciјa, premiјer Netanјahu јe naložio voјnom ešalonu da odmah izvrši brze i snažne udare u Poјasu Gaze", saopšteno je iz njegovog kabineta.

Na osnovu sporazuma o primirju, postignutog 10. oktobra uz posredovanje SAD, očekuje se da Hamas vrati tela svih izraelskih talaca što je pre moguće.

Izrael je pristao da vrati tela 15 Palestinaca za svako telo izraelskog taoca koje bude vraćeno.

Hamas je do sada vratio tela 18 talaca, ali nijedno nije vraćeno u proteklih pet dana, dok je Izrael predao tela 195 Palestinaca.

Odluka je usledila nedugo pošto su izraelske trupe napadnute na jugu Gaze, dok u Tel Avivu raste ogorčenje zbog, kako navode vlasti, ponovnih kršenja dogovora od strane Hamasa, uključujući i vraćanje tela talaca, piše "Tajms of Izrael".

Prema navodima izraelskih vlasti, ostaci koje je Hamas predao u sredu uveče pripadaju Ofiru Carfatiju, čije je telo izraelska vojska pronašla još u decembru 2023. godine, manje od dva meseca nakon njegove otmice tokom napada Hamasa.

Kabinet premijera Netanjahua poručio je da je Hamas tim potezom "nedvosmisleno prekršio sporazum" kojim je bio obavezan da preda posmrtne ostatke još 13 ubijenih talaca koji su i dalje na teritoriji Gaze.