"NEMA NADE DA UKRAJINA POVRATI IZGUBLJENE TERITORIJE"! Italijanski ministar: Putin ne može da se vrati jer je promenio ustav, oko toga nema pregovora!
Ministar odbrane Italije Gvido Kroseto rekao je danas da Ukrajina nema nade da će ikada povratiti Krim i teritorije koje je izgubila od Rusije od invazije Moskve 2022. godine.
"Ponovno osvajanje teritorija izgubljenih 2014. i posle februara 2022. godine sada svi smatraju nemogućim. Rusija ih se nikada neće odreći, a Ukrajina neće imati snage da ih sama povrati, čak ni uz našu pomoć. Putin ne može da se vrati i zato što je promenio ustav tako što je okupirane teritorije učinio 'ruskim' u svakom pogledu i stoga se doveo u poziciju u kojoj ne može da pregovara", rekao je Kroseto, prenosi Ansa.
Kako je rekao, žali zbog činjenice da su mnogi Italijani bili pod uticajem ruske propagande i dezinformacija.
Prema njegovim rečima, italijanski narod je korumpiran od strane Rusije, a Moskva Italijane već napada hibridnim, kognitivnim ratom.
"Mi to ne primećujemo kao obični građani, ali ruska propaganda je ušla u mozgove i kulturno formiranje toliko ljudi, usmeravajuci ih kroz sofisticiranu upotrebu društvenih i drugih informacionih alata, sa naučnom infiltracijom i, takodje, sa klasičnom infiltracijom korupcije", zaključio je Kroseto.
Kurir.rs/Ansa