Ministar odbrane Italije Gvido Kroseto rekao je danas da Ukrajina nema nade da će ikada povratiti Krim i teritorije koje je izgubila od Rusije od invazije Moskve 2022. godine.

"Ponovno osvajanje teritorija izgubljenih 2014. i posle februara 2022. godine sada svi smatraju nemogućim. Rusija ih se nikada neće odreći, a Ukrajina neće imati snage da ih sama povrati, čak ni uz našu pomoć. Putin ne može da se vrati i zato što je promenio ustav tako što je okupirane teritorije učinio 'ruskim' u svakom pogledu i stoga se doveo u poziciju u kojoj ne može da pregovara", rekao je Kroseto, prenosi Ansa.

ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Kako je rekao, žali zbog činjenice da su mnogi Italijani bili pod uticajem ruske propagande i dezinformacija.

Prema njegovim rečima, italijanski narod je korumpiran od strane Rusije, a Moskva Italijane već napada hibridnim, kognitivnim ratom.

"Mi to ne primećujemo kao obični građani, ali ruska propaganda je ušla u mozgove i kulturno formiranje toliko ljudi, usmeravajuci ih kroz sofisticiranu upotrebu društvenih i drugih informacionih alata, sa naučnom infiltracijom i, takodje, sa klasičnom infiltracijom korupcije", zaključio je Kroseto.

Kurir.rs/Ansa

