U seriji američkih udara na brodove za šverc droge u Tihom okeanu poginulo je 14 krijumčara, rekao je u utorak američki ministar rata Pit Hegset.

U objavi na X, Hegset je rekao da su meksičke vlasti preuzele potragu za jedinim preživelim iz tri napada, koja su se dogodila u ponedeljak.

Ovo je prvi put da je više napada izvršeno istog dana kao deo kampanje Trampove administracije protiv brodova za koje se tvrdi da su umešani u trgovinu drogom.

CNN izveštava da su se u ponedeljak u Tihom okeanu dogodila tri napada, od kojih je jedan pogodio dva broda odjednom.

Ovim se ukupan broj napada koje je američka vojska izvršila na brodove za koje se tvrdi da su umešani u trgovinu drogom povećava na 13 od početka septembra.

Do sada je uništeno 14 brodova, a 57 ljudi je ubijeno, a ukupno troje je preživelo. Podsetimo se da je prošle nedelje američka vojska izvršila prvu rundu napada u istočnom Tihom okeanu, što je označilo proširenje kampanje, jer je svih sedam prethodnih napada bilo usmereno na brodove u Karipskom moru.

Hegset je rekao da su brodovima koji su bili meta poslednja tri napada upravljale terorističke organizacije koje trguju drogom.

- Četiri plovila su bila poznata našem obaveštajnom aparatu, nalazila su se na poznatim rutama za trgovinu drogom i prevozila su narkotike - rekao je Hegset. Dodao je da je tokom prvog napada na plovilima bilo osam muškaraca, koje je nazvao narkoteroristima. Tokom drugog napada na brodu su bila četvorica, a tokom trećeg trojica.

Hegset je takođe napomenuo da su se svi napadi dogodili u međunarodnim vodama i da nije povređen nijedan američki vojnik. Objavio je video od oko 30 sekundi na kojem se vide dva broda na moru blizu jedan drugom kako eksplodiraju.

Drugi deo videa prikazuje brod kako plovi, a zatim eksplodira. Napadi u Tihom okeanu dolaze usred gomilanja američkih vojnih snaga na Karibima, uključujući razarače, avione F-35, nuklearnu podmornicu i hiljade vojnika.
Administracija je naredila da udarna grupa nosača aviona USS Ford stigne u region iz Sredozemnog mora. Očekuje se da će stići u narednim nedeljama.

Kurir.rs/Jutarnji/Agencije

