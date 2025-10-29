Slušaj vest

Bugarska i nemački proizvođač oružja Rajnmetal su danas sklopili sporazum vredan više od milijardu evra, o izgradnji fabrike za proizvodnju baruta i artiljerijskih projektila kalibra 155 milimetara.

Tvrdi se da je taj projekat važan za Bugarsku i celu Evropu, radi jačanja odbrambenih sposobnosti, zbog ruske invazije na Ukrajinu.

Radi se o zajedničkom projektu Rajnmetala i bugarske kompanije VMZ.

Rajnmetal učestvuje u projektu sa 51 odsto, a VMZ sa 49 odsto, javlja Rojters.

Potpisivanjem ugovora obeležavamo početak strateškog partnerstva bugarske države i nemačke tehnologije, što će promeniti budućnost bugarske odbrambene industrije, izjavio je predsednik Vlade Bugarske Rosen Željazkov.

Najavljeno je da će fabrika biti izgrađena za 14 meseci, čime će Bugarska značajno doprineti zadovoljavanju potreba zemalja Evrope i članica NATO u municiji.