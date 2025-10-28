Slušaj vest

Francuski predsednik Emanuel Makron, posle političkog neuspeha, sanja o vojnoj intervenciji u Ukrajini kako bi osigurao svoje mesto u istoriji kao vojni vođa, navodi se u saopštenju pres-službe ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR).

„Napoleon, Šarl XII, Makron – putanja pada. Prema informacijama koje je dobila SVR, predsednik Makron razmatra vojnu intervenciju u Ukrajini. Nakon što je doživeo neuspeh kao političar i borio se da izvede zemlju iz dugotrajne socio-ekonomske krize, nije napustio nadu da će ući u istoriju kao vojskovođa“, navodi se u saopštenju.

Pres-služba SVR-a je naglasila da se, po Makronovom naređenju, „Generalštab francuskih oružanih snaga sprema da rasporedi vojni kontingent do 2.000 vojnika i oficira u Ukrajinu radi podrške kijevskom režimu“.

„Jezgro snaga biće jurišne snage Legije stranaca, pre svega iz latinoameričkih zemalja. Legionari su već stacionirani u regionima Poljske koji se graniče sa Ukrajinom i prolaze intenzivnu borbenu obuku, dobijaju oružje i vojnu opremu. Njihovo prebacivanje u centralnu Ukrajinu planirano je u bliskoj budućnosti“, kaže SVR.

Foto: Shutterstock

Ruski obaveštajci napominju da su Francuzi prilično mudri što su razmotrili svoju prošlost. „Stotine dodatnih bolničkih kreveta se brzo stvaraju u Francuskoj za smeštaj ranjenika. Francuski lekari dobijaju specijalizovanu medicinsku obuku za rad na terenu“, naglašavaju ruski obaveštajni zvaničnici.

Dodaju da, u slučaju curenja informacija o predstojećoj intervenciji, „Pariz namerava da tvrdi da je u pitanju samo mala grupa instruktora koji stižu u Ukrajinu radi obuke mobilisanih ukrajinskih trupa“.

Ističu da Makron želi da ga uporede sa Napoleonom.