Slušaj vest

Uragan Melisa trenutno izaziva "katastrofalne vetrove, bujične poplave i olujne talase" dok prelazi preko Jamajke, saopštio je Američki nacionalni centar za uragane (NHC).

Prema najnovijim podacima, središte uragana nalazi se iznad zapadnog dela Jamajke, nakon što je pogodio kopno u blizini mesta New Hope, a sada se kreće prema severoistoku.

Brzina vetra smanjena je na oko 265 milja na sat, što je nešto manje od 295 km/h, koliko je izmereno u trenutku udara na kopno.

"Očekuje se dalja slabljenje dok se središte zadržava nad Jamajkom", navodi NHC.

Američki Nacionalni centar za uragane (NHC) objavio je da je uragan Melisa i dalje "izuzetno opasan i životno ugrožavajuć", kao i da se građanima savetuje da ne napuštaju skloništa dok oko ne prođe ostrvo.

Meteorolozi upozoravaju da se vetrovi privremeno mogu smiriti dok prolazi oko uragana, ali da će se ubrzo ponovo pojačati na drugoj strani, kada središte oluje pređe preko zemlje.

Premijer Jamajke Endrju Holnes oglasio se nekoliko minuta pošto je uragan Melisa pogodio ostrvo.

U svojoj prvoj javnoj izjavi od početka oluje, Holnes je poručio da će se sada fokus preusmeriti na pomoć i obnovu čim prođe najgori deo uragana.

Kazao je da je pokrenuta posebna internet stranica za prikupljanje pomoći, ističući da će „oporavak zahtevati svaku ruku koja može da pomogne“.

Holnes je ponovio da je Melisa ozbiljna pretnja životima i egzistenciji stanovnika Jamajke.

"Zajedno moramo biti spremni da pomognemo porodicama da se oporave, obnove svoje domove i ponovo izgrade živote kada oluja prođe", poručio je premijer.