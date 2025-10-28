Slušaj vest

Izraelska vojska izvela je danas seriju vazdušnih napada na grad Gazu pošto je zapretila snažnim napadom, javlja Al Džazira.

U saopštenju kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ranije danas je navedeno da je on naredio napad kao odgovor Izraela na ponovljena kršenja primirja u Gazi.

Katarska televizija je objavila da je u gradu Rafi došlo do pucnjave i eksplozija, a kasnije i u Kan Junisu.

Izraelske odbrambene snage (IDF) za sada nisu komentarisale napade.

Izraelski napadi su izvedeni pošto su izraelski zvaničnici obećali da će odgovoriti na današnji napad na izraelske trupe na jugu Gaze i na to što Hamas ne vraća sva tela talaca koja se još uvek nalaze u Pojasu Gaze.