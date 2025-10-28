Slušaj vest

Da li ste znali da svet danas ne ratuje samo zbog nafte već i zbog minerala koji se golim okom jedva vide? Retki minerali, skriveni u zemlji od Kine do Afrike, postali su srce svake tehnologije od pametnih telefona, električnih automobila, pa sve do najsavremenijeg oružja. Njih ima malo, ali bez njih staje sve.

Kina danas kontroliše gotovo ceo lanac snabdevanja, dok Zapad panično traži način da se oslobodi te zavisnosti. Zbog toga SAD i Japan potpisuju nove sporazume, a svet ponovo ulazi u tiho, ekonomsko, ali i strateško nadmetanje.

Da li su retki metali novo oružje globalne politike? Da li će svet ući u nove sukobe zbog njihovih nalazišta? I ima li Srbija mesto u toj igri moći ili ćemo ostati samo posmatrači?

O ovoj temi govorili su gosti "Usijanja": Miodrag Kapor stručnjak za energetiku, Branimir Đokić spoljnopoliticki analitičar i dr Neven Cvetićanin, predsednik Foruma za stratešku analizu.

Neven Cvetićanin Foto: Kurir Televizija

Hibridni rat retkih minerala

Cvetićanin ističe da je „rat“ preterana reč i da nas čeka niz „hibridnih kriza“ oko osvajanja retkih minerala:

- Australija i SAD su pri dnu te liste po resursima, a svoj napredak su ostvarili transplantacijom resursa. Zapad je u lošoj poziciji jer ne raspolaže tim resursima. Kina ima sve: zalihe, resurse, preradu, lance snabdevanja. U ovom momentu niko nema potpunu nezavisnost, ali smo u toku tzv. procesa geopolitičkog zaključavanja. Geopolitički blokovi se zaključavaju. Rusija pokušava da zatvori svoj geopolitički blok ratom u Ukrajini, Amerika to želi sa Venecuelom – kaže Cvetićanin i dodaje:

- Zato se Tramp sastaje sa brazilskim predsednikom, on sada ide u Tajland i Kambodžu, želi Vijetnam. Zapad sada želi da dođe do tih resursa, ali to hoće mekim sredstvima, a ne ratom. Kina vertikalno ima sve uređeno, a Rusija ima naftu i gas, zato zapad mora nešto da uradi. Tramp je izabran da pokuša da uradi neke dogovore sa Rusijom i Kinom. Tramp shvata da je najveći konkurent Amerike Kina, a ne Rusija. On pokušava da se izvuče iz rata u Ukrajini kako bi se približio Kini.

Dodaje i da je sastanak dva najmoćnija čoveka sveta od velike važnosti za buduće događaje.

Miodrag Kapor Foto: Kurir Televizija

Iako se govori o nekoj vrsti geopolitičkog monopola koji zapad ne može da kontroliše, Kapor tvrdi da Kina takođe zavisi od Amerike:

- Dobar deo privrednog razvoja Zapada duguje razvoju Kine. Mnogo ljudi je izvučeno iz siromaštva u Kini, a mnogo roba i usluga koje Kina proizvodi sada jeftinije je od Zapada. Sada i Kina prebacuje svoje proizvodne kapacitete u države koje su manje razvijene od nje. To je jedan prirodan proces i svi su imali koristi od toga. Tramp i njegova administracija su doneli nesigurnost zapadnim saveznicima. Nije to striktno „Zapad–Kina“. Imamo odluku G7 koja je rekla da će smanjiti zavisnost od retkih elemenata Kine - kaže Kapor.

Trampova ideja obezbeđivanja minerala

Đokić kaže da su teme od ključne važnosti pitanje Tajvana i kineske pomoći Rusiji, ali će to ostati po strani na ovom sastanku:

- Sudeći prema sastanku, i jedna i druga strana su rekle da bi taj sporazum u četvrtak trebali da potpišu predsednici. Tu ima više stvari. Kina i dalje najviše soje kupuje iz Amerike. Kina je izvozno orijentisana država i dobrobit njihovih građana zavisi od toga, tako da mislim da će Kinezi dati dozvole za te zemne materijale. Ti minerali se koriste od električnih automobila do aviona. To je vrlo komplikovano. Amerikanci žele da dobijaju te metale dok drugi ne krenu da ih proizvode. Tramp želi da obezbedi svoju državu mineralima.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i premijerka Japana Sanae Takaiči potpisali su okvirni sporazum o obezbeđivanju snabdevanja retkim mineralima:

- Tramp želi da pokaže da ako Si Đinping ne pristane na zahteve, da Amerika ima alternativu. Amerika želi da bude centar veštačke intaligencije. Njima je potreban litijum, elektrane, data centri moraju da imaju ogromne baterije ili elektrane. Tramp hoće da preduhitri Kinu i da Amerika bude centar sveta što se tiče veštačke intaligencije. Kina je u problemu, jer ima ogroman javni dug, tako da ne sme sebi da dopusti trgovinski rat sa Amerikom.

Branimir Đokić Foto: Kurir Televizija

Uvođenje tarifi

Cvetićanin kaže da je sve krenulo od Trampovog uvođenja tarifa, koje sada ne odgovaraju ni jednoj ni drugoj strani:

- Najbitnije je pitanje carina. Trampu je glavna meta bila Kina, ona mu je konkurent. Međutim, ona mu je uzvratila, a onda su se oboje uhvatili za čelo. Ja se slažem da je globalizacija donela dobro svima, ali Tramp se pita zašto bi američki radnici radili za svetsku privredu. Trenutno, globalizacija odgovara Kini, a ne Americi, jer uvek odgovara onom ko ima najviše resursa. Amerika i Kina ove tarife odlažu, ali Trampu niko nije uzvratio tarifama, niko nije smeo. Jedina je Kina odmah uzvratila. Amerika je ušla u zamku globalizacije i sve se namešta Kini. Četrdeset četiri procenta retkih minerala je na njenoj teritoriji i to je ključ i dodaje:

- Ja ne mislim da će se na sastanku pomenuti Tajvan. Trampova administracija neće ubadati Kini prst u oko što se tiče Tajvana. Svi znaju kakav je strateški balans. Tramp ide od lakše rešivih problema, prema težim. Prvo je Tiktok. I tarife su lakše od retkih minerala. Ali, ono što je pitanje svih pitanja je vojna elektronika u slučaju geopolitičkog svetskog izazova. Kako ćete vi nekome dati resurse da to upotrebi sutra protiv vas? Kisindžer je rekao: Amerika i Kina imaju još 15, 20 godina da se dogovore. Svi mi treba da držimo palčeve da se oni dogovore. Bilo kakvo navijačka izjava sa naše strane nije korisna našoj zemlji.

RAZOTKRIVEN TRAMPOV PLAN PREMA KINI: Amerika će učiniti sve da pridobije retke minerale - uvođenjem tarifa je napravljena velika greška Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs