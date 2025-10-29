Slušaj vest

Advokati bivšeg predsednika Brazila Žaira Bolsonara podneli su žalbu za smanjenje njegove kazne zatvora zbog pokušaja državnog udara posle njegovog izbornog poraza 2022. godine.

Sudije su u septembru proglasile Bolsonara krivim za pokušaj rušenja demokratije i osudile ga na 27 godina i tri meseca zatvora, prenosi AP.

On se od avgusta nalazi u kućnom pritvoru.

U dokumentu od 85 stranica, koji je juče poslat Vrhovnom sudu, a danas dostavljen američkoj agenciji, advokati su naveli da presuda i kazna predstavljaju duboku nepravdu.

Advokati tvrde da u odluci suda postoje dvosmislenosti, propusti, kontradikcije i nejasnoće.

Bolsonaro negira bilo kakvu krivicu.

Kriv za pokušaj državnog udara

On je proglašen krivim za pokušaj državnog udara nakon što je izgubio izbore 2022. od predsednika Luisa Inasija Lule da Silve, u zaveri koja je, prema navodima tužilaca, uključivala i planove za ubistvo Lule.

Takođe je proglašen krivim po drugim tačkama optužnice, uključujući učešće u naoružanoj kriminalnoj organizaciji i pokušaj nasilnog ukidanja demokratskog poretka.

Foto: EPA / Joedson Alves

Advokati su u žalbi naveli da Bolsonaro ne bi trebalo da bude osuđen i za organizovanje državnog udara i za pokušaj nasilnog ukidanja demokratije, jer se te dve optužbe preklapaju, pa su kumulativne kazne neosnovane. Oni su se pozvali i na sudiju Luisa Fuksa, koji je bio jedini protiv presude u veću od pet sudija, tvrdeći da je čak i ako je Bolsonaro pokušao da izvede državni udar, "namerno prekinuo tok događaja" i nije ga sproveo do kraja.

Advokati su podneli zahteve za pojašnjenje, koji imaju za cilj da isprave greške u obrazloženju odluke, a ne da je izmene.

Malo verovatno da će kazna biti smanjena

Profesor prava Žoao Pedro Padua sa Federalnog univerziteta Fluminense rekao je da je malo verovatno da će ovakva žalba dovesti do smanjenja Bolsonaro­ve kazne. Da bi se podnela žalba koja bi mogla suštinski da izmeni presudu, Vrhovni sud obično zahteva najmanje dva suprotna glasa.

Ne postoji ograničenje u broju zahteva za pojašnjenje koji se mogu podneti, ali Vrhovni sud može da oceni da je uzastopno podnošenje pokušaj odugovlačenja izricanja konačne presude. Takva strategija je rizična za Bolsonaro­ve advokate, jer bi, kako kaže Padua, mogla Vrhovnom sudu da da povod da odmah proglasi presudu pravosnažnom.

Foto: EPA / Joedson Alves

Sedam drugih bliskih saradnika osuđeno je zajedno sa Bolsonarom, a svi osim Maura Sida, koji je potpisao sporazum o priznanju krivice, podneli su žalbe, navodi se u saopštenju Vrhovnog suda.

Sud je dodao da će o žalbama odlučivati između 7. i 14. novembra. Bolsonaro će kaznu početi da izdržava tek kada svi pravni lekovi budu iscrpljeni.

Suđenje je privuklo pažnju svetskih medija.

Tramp pokušao da interveniše

Američki predsednik Donald Tramp uveo je carinu od 50 odsto na brazilske uvozne proizvode i delimično se pozvao na Bolsonaro­v slučaj, koji je nazvao "lovom na veštice".

To je dovelo do naglog pogoršanja odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Brazila, za koje stručnjaci navode da su na najnižem nivou u njihovoj dvovekovnoj istoriji.

Odnosi su se u međuvremenu poboljšali, navodi AP.

Lula i Tramp su razgovarali telefonom, a zatim su se prošlog vikenda sastali u Maleziji na samitu ASEAN-a.