Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp sprovešće i primeniće oštre nove sankcije na rusku naftu kako bi izvršio pritisak na predsednika Rusije Vladimira Putina da pristane na pregovore o okončanju rata između Rusije i Ukrajine, izjavio je danas američki ambasador pri NATO Metju Vitaker.

"Te sankcije smo već uveli i planiramo da ih sprovedemo", rekao je Vitaker u intervjuu za Blumberg.

Prošle nedelje Ministarstvo finansija SAD stavilo je na crnu listu državne naftne gigante Rosnjeft PJSC i Lukoil PJSC, najveće ruske proizvođače nafte, u sklopu novog pokušaja da se okonča rat u Ukrajini tako što će Moskvi biti uskraćeni prihodi za finansiranje rata.

To je bio prvi veliki paket finansijskih sankcija protiv Rusije otkako je Tramp preuzeo dužnost.

Metju Vitaker Foto: Printskrin Youtube

"Ovo bi možda moglo da bude ono što će podstaći predsednika Putina da sedne za pregovarački sto i okonča ovaj rat ili bar da pristane na prekid vatre kako bismo mogli da pregovaramo o konačnom rešenju", rekao je Vitaker.

Cene sirove nafte skočile su nakon objave o sankcijama, ali je reakcija tržišta ostala "prigušena" zbog neizvesnosti oko toga koliko ozbiljno će Bela kuća sprovesti nove mere protiv Rusije, koja je pod teškim sankcijama još od ranih dana rata, piše Blumberg.

Međutim, prema rečima Vitakera, ''ovo je tek početak''.

"Predsednik Tramp drži sve adute u svojim rukama, ovo je samo jedna karta koju je odigrao. Ima ih još mnogo", rekao je on.