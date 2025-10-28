Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp sprovešće i primeniće oštre nove sankcije na rusku naftu kako bi izvršio pritisak na predsednika Rusije Vladimira Putina da pristane na pregovore o okončanju rata između Rusije i Ukrajine, izjavio je danas američki ambasador pri NATO Metju Vitaker.

"Te sankcije smo već uveli i planiramo da ih sprovedemo", rekao je Vitaker u intervjuu za Blumberg.

Prošle nedelje Ministarstvo finansija SAD stavilo je na crnu listu državne naftne gigante Rosnjeft PJSC i Lukoil PJSC, najveće ruske proizvođače nafte, u sklopu novog pokušaja da se okonča rat u Ukrajini tako što će Moskvi biti uskraćeni prihodi za finansiranje rata.

To je bio prvi veliki paket finansijskih sankcija protiv Rusije otkako je Tramp preuzeo dužnost.

Metju Vitaker.jpg
Metju Vitaker Foto: Printskrin Youtube

"Ovo bi možda moglo da bude ono što će podstaći predsednika Putina da sedne za pregovarački sto i okonča ovaj rat ili bar da pristane na prekid vatre kako bismo mogli da pregovaramo o konačnom rešenju", rekao je Vitaker.

Cene sirove nafte skočile su nakon objave o sankcijama, ali je reakcija tržišta ostala "prigušena" zbog neizvesnosti oko toga koliko ozbiljno će Bela kuća sprovesti nove mere protiv Rusije, koja je pod teškim sankcijama još od ranih dana rata, piše Blumberg.

Međutim, prema rečima Vitakera, ''ovo je tek početak''.

"Predsednik Tramp drži sve adute u svojim rukama, ovo je samo jedna karta koju je odigrao. Ima ih još mnogo", rekao je on.

Kurir.rs/Blumberg

Ne propustitePlaneta"RUSIJA NEĆE POPUSTITI"! PUTIN O AMERIČKIM SANKCIJAMA: To je neprijateljski čin, pretrpećemo određene gubitke ali se naša energetika oseća sigurno!
Vladimir Putin Donald Tramp Aljaska Sastanak (6).jpg
PlanetaTRAMPOVE NOVE SANKCIJE RUSIJI VEĆ STUPAJU NA SNAGU: Najveći indijski kupac planira da prestane da kupuje naftu
shutterstock-2144732197.jpg
PlanetaAMERIČKE SANKCIJE RUSKIM NAFTNIM GIGANTIMA PODIŽU CENE NAFTE: Kazne će otežati snabdevanje Kine i Indije
rosnjeft-r-30101701.jpg
PlanetaON JE RAZLOG TRAMPOVOG NAGLOG ZAOKRETA PREMA RUSIJI: Zalaže se za oštriji pristup Moskvi, nazivao Putina "GANGSTEROM"! (VIDEO)
x01 AP Evan Vucci.jpg
PlanetaEU SE PRIDRUŽUJE TRAMPU, ZADAT SNAŽAN UDARAC RUSIJI! Na meti "flota iz senke", a Moskvi se uvodi još jedna ZABRANA! Odobren novi paket sankcija!
Donald Tramp Ursula von der Lejen Volodimir Zelenski Vladimir Putin
PlanetaAMERIKA POJAČALA SANKCIJE RUSIJI: Uvedene kazne najvećim naftnim kompanijama, na meti Rosnjeft i Lukoil!
x01 EPA Jim Lo Scalzo Pool.jpg
PlanetaORBAN RAZOČARAO TRAMPA: "Ne odustajemo od ruske nafte, to bi bacilo našu ekonomiju na kolena"!
tramp-i-orban-epa.jpg