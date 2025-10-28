Slušaj vest

Rejting predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa pao je poslednjih dana, dostigavši najniži nivo tokom njegovog drugog mandata, jer sve više Amerikanaca kritikuje njegovu politiku u vezi sa troškovima života, pokazuje novo istraživanje agencije Rojters i agencije za istraživanje javnog mnjenja Ipsos.

Trodnevna anketa, koja je završena u nedelju, pokazala je da 40 odsto Amerikanaca odobrava rad republikanskog lidera, u poređenju sa 42 odsto u anketi Rojtersa i Ipsosa sprovedenoj od 15. do 20. oktobra.

Trampova popularnost u svakoj od anketa Rojtersa i Ipsosa od sredine maja bila je u granicama jednog do dva procentna poena u odnosu na trenutni nivo.

Udeo ljudi koji ne odobravaju njegov rad porastao je sa 52 odsto u anketi sprovedenoj od 16. do 18. maja na 57 odsto u najnovijem istraživanju.

Tramp je prošlogodišnje izbore dobio na obećanjima da će se izboriti sa naglim rastom inflacije koji je naštetio njegovom prethodniku, demokrati Džozefu Bajdenu, međutim, Amerikanci mu daju izuzetno niske ocene za upravljanje troškovima koji opterećuju američke domaćinstva, pri čemu 63 odsto stanovništva ne odobrava njegovu politiku u vezi sa troškovima života.

Što se tiče blokade rada vlade, oko 29 odsto ispitanika navelo je da ih obustava rada vlade ili nije zabrinula ili su bili zadovoljni njom, dok je 20 procenata navelo da su besni, a oko 50 odsto da su frustrirani.

Anketa, koja je sprovedena putem interneta, obuhvatila je 1.018 odraslih Amerikanaca širom zemlje, a njeni rezultati o stavovimaAmerikanaca imaju marginu greške od tri procentna poena.

Za stavove republikanaca i demokrata, margina greške iznosila je šest procentnih poena.