Slušaj vest

Najmanje 64 osobe su danas izgubile život u velikoj policijskoj operaciji protiv organizovanog kriminala u Rio de Žaneiru, potvrdili su bezbednosni zvaničnici.

Među poginulima su i četiri policajca, a strahuje se da bi broj žrtava mogao da se poveća jer je akcija još uvek u toku, javlja CNN .

Snimci sa terena, koje je objavio CNN Brasil, prikazuju brojne požare u naseljima gde se izvodi racija, dok se u pozadini čuje neprekidna pucnjava.

Obračun sa kartelom Komando Vermeljo

Vlasti su saopštile da je cilj operacije bio „suzbijanje teritorijalne ekspanzije“ moćne kriminalne organizacije Comando Vermelho (CV).

Akcija je, kako kažu, planirana više od godinu dana, a u njoj učestvuje preko 2.500 pripadnika vojske i civilne policije. Do sada je uhapšeno najmanje 81 osoba i oduzeto 42 puške.

Kriminalci su uzvratili dronovima

Prema rečima vlasti, članovi bande su tokom racije napali policajce dronovima. „U znak odmazde, kriminalci su koristili dronove da napadnu policajce u kompleksu Penja“, objavila je vlada države Rio de Žaneiro na društvenoj mreži X, uz video na kojem se vidi kako dron ispaljuje projektil. „Uprkos napadima, snage bezbednosti ostaju nepokolebljive u borbi protiv kriminala“, saopštila je vlada.

Guverner: „Ovo je narkoterorizam“

Guverner države Rio de Žaneiro Klaudio Kastro rekao je da razmere sukoba pokazuju sa čime se vlasti suočavaju. „Ovo je obim izazova sa kojim se suočavamo“, rekao je Kastro. „Ovo više nije samo kriminal, ovo je narkoterorizam.“ Guverner je takođe apelovao na stanovnike pogođenih naselja da ostanu u svojim domovima dok se operacija ne završi.