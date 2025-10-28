Slušaj vest

Večeras se dogodila pucnjava u blizini romskih naselja Žabjak i Šmihel kod Novog Mesta u Sloveniji, potvrdila je Policijska uprava Novo Mesto.

Trenutno nema informacija o povređenima, a specijalna policijska jedinica i specijalne jedinice su na terenu i pretražuju područje. Pucnjava se dogodila neposredno nakon završetka vanredne sednice gradskog veća na kojoj su predstavnici slovenačke vlade predstavili niz mera za borbu protiv kriminala i takozvani „Šutarov zakon“.

Zakon je nazvan po Alešu Šutarovu, 48-godišnjem ugostitelju iz Novog Mesta koji je prošlog vikenda ubijen ispred lokalnog noćnog kluba dok je pokušavao da odbrani sina od napada grupe Roma.

Istražni sudija u Novom Mestu odredio je pritvor Sabrijanu Jurkoviču, 21-godišnjem osumnjičenom za ubistvo Šutarova.

Šutarov, ugostitelj iz Novog Mesta, ubijen je u noći sa petka na subotu dok je štitio svog sina koga je maltretirala grupa Roma ispred lokalnog noćnog kluba Patriot. Kada je pokušao da pomogne sinu, jedan od napadača ga je udario u glavu, nanevši mu teške povrede glave, unutrašnje krvarenje i prelom vratnog pršljena, što je prouzrokovalo njegovu smrt. Sud je saopštio da se osumnjičeni Jurkovič nije izjasnio krivim. Preti mu kazna od pet do 15 godina zatvora.

Jurkovič je registrovan kao maloletnik zbog imovinskog kriminala i nasilnih krivičnih dela, uključujući seksualno zlostavljanje osobe mlađe od 15 godina, navodi STA.

Šutarovljeva smrt izazvala je šok u Sloveniji i talas protesta. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se na centralnom trgu u Novom Mestu, zahtevajući strože kazne za nasilje, ukidanje socijalnih davanja za počinioce krivičnih dela i bolju integraciju romske dece u obrazovni sistem.

Deo iz gomile je takođe skandirao rasističke poruke protiv Roma, a policija je morala da interveniše kako bi sprečila sukobe.

Glavni trg u Novom Mestu odjekivao je uzvicima „Aco“, nadimak preminulog Šutarova. Vijorile su se brojne slovenačke zastave i transparenti sa sloganima „Ne odustajemo“ i „Želimo rešenja“.

Protest je obezbeđivao veliki broj policajaca, uključujući i pripadnike specijalne jedinice, koji su bili raspoređeni na gotovo svakom uglu.