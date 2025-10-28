Slušaj vest

Jamajčanske vlasti upozorile su stanovnike na još jednu opasnost koju izazivaju razorni efekti uragana Melisa - krokodile koji bi poplave mogle da budu isterani iz svojih prirodnih staništa.

„Jake kiše i poplave povezane sa olujom mogu prouzrokovati raseljavanje krokodila iz njihovih prirodnih staništa“, saopštila je Jugoistočna regionalna zdravstvena uprava, koja posluje u okviru Ministarstva zdravlja Jamajke.

Vlasti su upozorile da bi porast nivoa vode u rekama, kanalima i močvarama mogao da izazove pojavu krokodila u stambenim područjima u potrazi za suvim tlom.

Držite decu i kućne ljubimce dalje od poplavljenih područja

Stanovnicima, posebno u Kingstonu, Sent Endruu, Sent Katarini i Sent Tomasu, savetovano je da budu izuzetno oprezni i izbegavaju kontakt sa poplavnim vodama.

„Držite decu i kućne ljubimce podalje od poplavljenih područja ili mesta gde su viđeni krokodili“, navodi se u saopštenju.

Na Jamajci postoji samo jedna vrsta krokodila - američki krokodil, koji živi duž južne obale, od Sent Tomasa do Vestmorlanda. Iako su nekada bili brojni, njihova populacija je drastično smanjena poslednjih godina zbog ilegalnog lova, gubitka staništa, zagađenja plastikom i ubijanja iz straha među lokalnim stanovništvom.