Uragan Melisa trebalo bi da napusti obale Jamajke do kraja dana, izjavio je danas ministar energetike te zemlje Darel Vaz.

Čim situacija to dozvoli, na Jamajci će se pažnja usmeriti na procenu štete i pojačavanje hitnih operacija pomoći, prenosi Skaj njuz.

Ranije danas, jamajkanska vlada je saopštila da bi hitni letovi sa pomoći mogli početi da sleću na međunarodni aerodrom u Kingstonu, već od četvrtka.

Sutra će biti pregledane i očišćene aerodromske instalacije u Kingstonu, ali se ne očekuje da će šteta biti velika, kazao je Vaz.

Pored međunarodnog aerodroma Norman Menli u Kingstonu na jugu, Jamajka ima još dva međunarodna aerodroma na severu.

Vaz je rekao da je neizvesno kada će aerodrom Montego bej moći da se koristi i naveo da bi međunarodni aerodrom Ian Fleming u Boskobelu mogao biti dostupan za neke letove.

Uragan Melisa pogodio je danas jugozapadnu obalu Jamajke kao oluja pete kategorije, saopštili su zvaničnici, dodajući da je više od 200.000 korisnika već bez struje dok su vlasti Bahama naredile obaveznu evakuaciju za više delova zemlje.

Prema podacima američkog Nacionalnog centra za uragane (NHC), oluja je u danas posle podne stigla na kopno u blizini mesta Nju Houp na Jamajki, sa maksimalnom brzinom vetra od oko 295 kilometara na sat, preneo je američki NBC.

Prema podacima američke Nacionalne okeanske i atmosferske administracije (NOAA), Melisa je jedan od najjačih uragana ikada zabeleženih na Atlantiku, sa pritiskom od 892 milibara i vetrovima od skoro 300 kilometara na sat.