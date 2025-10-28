Slušaj vest

Dva drona nepoznatog porekla primećena su u blizini vojne baze na jugu Estonije, a jedan dron su oborile savezničke snage, objavili su estonski mediji.

Incident se dogodio u blizini kampa Rido, vojne baze oko 250 kilometara jugoistočno od Talina, koja igra važnu ulogu u rotaciji američkih snaga stacioniranih u Estoniji.

Prema rečima Lisa Vaksmana, predstavnika estonskog Generalštaba, napori oružanih snaga i Komiteta za policiju i graničnu stražu da pronađu oboreni dron bili su neuspešni.

"Oružane snage ne komentarišu detaljno incidente vezane za bezbednost", dodao je Vaksman.

Estonija ima granicu sa Rusijom dugu 290 km

Incident se dešava usred porasta broja misterioznih viđenja dronova širom evropskih zemalja, što izaziva strah od ruskog učešća u hibridnom ratovanju i zabrinutost za bezbednost saveza.

Estonija, članica NATO-a od 2004. godine sa populacijom od 1,37 miliona, deli granicu od 290 kilometara sa Rusijom. Njen geografski položaj čini je jednom od najizloženijih članica NATO-a.

Zemlja se ranije suočila sa kršenjem vazdušnog prostora od strane Rusije. Tri ruska borbena aviona MiG-31 ušla su u estonski vazdušni prostor iznad Finskog zaliva 19. septembra i ostala tamo 12 minuta.

Estonski ministar spoljnih poslova Margus Cahkna je ranije rekao za Kijev Independent da Estonija i njeni saveznici moraju biti spremni da presretnu i obore avione koji krše suvereni vazdušni prostor.

"Poruka mora biti jasna: buduća kršenja će biti dočekana odgovorom, uključujući, ako je potrebno, presretanje i obaranje aviona koji uđu u vazdušni prostor. Ovo nije samo odbrana granica Estonije, već i odbrana granica NATO-a", naglasio je Cahkna.