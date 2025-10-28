Slušaj vest

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da je Moskva spremna dati zemljama NATO-a i Evropske unije garancije o nenapadanju, ponavljajući da Rusija, kako tvrdi, nema nameru da napadne nijednu od njihovih sadašnjih članica.

„Više puta smo izjavili da nismo imali niti nameravamo da napadnemo nijednu trenutnu članicu NATO-a ili EU“, rekao je Lavrov na Evroazijskom bezbednosnom forumu u Minsku.

„Spremni smo da ovu poziciju učvrstimo kao deo budućih bezbednosnih garancija za ovaj deo Evroazije“, dodao je on, prema transkriptu koji je objavilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Kritika Zapada i poruke o „kolektivnoj bezbednosti“

Lavrov je izneo predlog u govoru u kojem je ponovio uobičajene kritike Moskve upućene zapadnim silama, optužujući ih da odbijaju „istinske garancije kolektivne bezbednosti“.

„Smisao dijalog sa liderima zemalja EU je nemoguć jer oni odbijaju zajedničke bezbednosne garancije sa Rusijom, ne samo protiv Rusije“, rekao je Lavrov, aludirajući na situaciju nakon mogućeg završetka rata u Ukrajini.

Rat koji je promenio bezbednosnu situaciju u Evropi
Rat u Ukrajini, koji je pokrenuo ruski predsednik Vladimir Putin, fundamentalno je potresao evropsku bezbednosnu arhitekturu. Napori međunarodne zajednice da okonča sukob pokrenuli su pitanje kako osigurati da Ukrajina bude zaštićena od daljih ruskih napada u budućnosti.

NATO i EU sada imaju dugoročno vojno gomilanje na svom dnevnom redu kako bi odvratili Moskvu, dok Rusija nastavlja da širi i modernizuje svoje oružane snage na način koji, prema mišljenju mnogih stručnjaka, prevazilazi potrebe samog rata u Ukrajini.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaLAVROV PORUČIO SEVERNOATLANSKOJ ALIJANSI: Evropa ne krije da se sprema za novi rat, Rusija neće dozvoliti da Evroazija postane "posed" NATO
lavrov.jpg
PlanetaLAVROV JASNO PORUČIO: Ključ rešenja sukoba u Ukrajini ne leži u pokušaju povratka teritorije
xxx02 EPA Maxim Shemetov Pool.jpg
PlanetaŽESTOK ODGOVOR RUSIJE NA PRETNJE HAPŠENJEM PUTINA: Lavrov optužio NATO zemlju da je spremna na teroristički akt (FOTO)
x01 EPA Sergey Bobylevsputnikkremlin .jpg
PlanetaRUSKI PREDSEDNIK MOŽE U BUDIMPEŠTU! EU: Nećemo sprečiti Putina i Lavrova da uđu u zemlje članice
w-55550143-putin-lavrov.jpg
PlanetaLAVROV: Pitali smo Amerikance da li šalju Kijevu obaveštajne podatke? Informacije omogućile napade na važne ruske energetske ciljeve
G2ngvQGWIAAFzL3 copy.jpg
PlanetaMELANIJA IGRA KORISNU ULOGU Lavrov: Trampova supruga pomaže u rešavanju ukrajinskog sukoba
lavrov melanija.jpg
PlanetaOGLASIO SE LAVROV O TROVANJU ASADA: "Tu je isključivo iz humanitarnih razloga!"
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov