Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da je Moskva spremna dati zemljama NATO-a i Evropske unije garancije o nenapadanju, ponavljajući da Rusija, kako tvrdi, nema nameru da napadne nijednu od njihovih sadašnjih članica.

„Više puta smo izjavili da nismo imali niti nameravamo da napadnemo nijednu trenutnu članicu NATO-a ili EU“, rekao je Lavrov na Evroazijskom bezbednosnom forumu u Minsku.

„Spremni smo da ovu poziciju učvrstimo kao deo budućih bezbednosnih garancija za ovaj deo Evroazije“, dodao je on, prema transkriptu koji je objavilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Kritika Zapada i poruke o „kolektivnoj bezbednosti“

Lavrov je izneo predlog u govoru u kojem je ponovio uobičajene kritike Moskve upućene zapadnim silama, optužujući ih da odbijaju „istinske garancije kolektivne bezbednosti“.

„Smisao dijalog sa liderima zemalja EU je nemoguć jer oni odbijaju zajedničke bezbednosne garancije sa Rusijom, ne samo protiv Rusije“, rekao je Lavrov, aludirajući na situaciju nakon mogućeg završetka rata u Ukrajini.

Rat koji je promenio bezbednosnu situaciju u Evropi

Rat u Ukrajini, koji je pokrenuo ruski predsednik Vladimir Putin, fundamentalno je potresao evropsku bezbednosnu arhitekturu. Napori međunarodne zajednice da okonča sukob pokrenuli su pitanje kako osigurati da Ukrajina bude zaštićena od daljih ruskih napada u budućnosti.

NATO i EU sada imaju dugoročno vojno gomilanje na svom dnevnom redu kako bi odvratili Moskvu, dok Rusija nastavlja da širi i modernizuje svoje oružane snage na način koji, prema mišljenju mnogih stručnjaka, prevazilazi potrebe samog rata u Ukrajini.