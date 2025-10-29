Slušaj vest

Više od 2.000 ljudi, uglavnom žena i dece, navodno je pogubljeno u poslednjih 48 sata u Sudanu pošto su paravojne formacije zauzele grad El Fasher.

Zapadni sudanski grad pao je u ruke paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF) posle više od 18 meseci brutalne opsade, čime je grupa dobila kontrolu nad svim važnim gradovima u prostranoj regiji Darfur.

Saveznici vojske, Združene snage, izjavili su u utorak da su RSF-ovci "počini gnusne zločine protiv nevinih civila u El Fasheru, gde je 26. i 27. oktobra pogubljeno i ubijeno više od 2.000 nenaoružanih građana, većinom žena, dece i starijih osoba“.

Lokalne grupe i međunarodne nevladine organizacije upozorile su da bi pad El Fashera mogao izazvati masovne zločine, a Laboratorija za humanitarna istraživanja Univerziteta Jejl rekla je da se ovi strahovi ostvaruju.