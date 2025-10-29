Slušaj vest

Više od 2.000 ljudi, uglavnom žena i dece, navodno je pogubljeno u poslednjih 48 sata u Sudanu pošto su paravojne formacije zauzele grad El Fasher.

Zapadni sudanski grad pao je u ruke paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF) posle više od 18 meseci brutalne opsade, čime je grupa dobila kontrolu nad svim važnim gradovima u prostranoj regiji Darfur.

Saveznici vojske, Združene snage, izjavili su u utorak da su RSF-ovci "počini gnusne zločine protiv nevinih civila u El Fasheru, gde je 26. i 27. oktobra pogubljeno i ubijeno više od 2.000 nenaoružanih građana, većinom žena, dece i starijih osoba“.

Lokalne grupe i međunarodne nevladine organizacije upozorile su da bi pad El Fashera mogao izazvati masovne zločine, a Laboratorija za humanitarna istraživanja Univerziteta Jejl rekla je da se ovi strahovi ostvaruju.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaVOJSKA SE POVUKLA IZ GRADA KOJI JE OD 2024. BIO POD OPSADOM! Paravojne formacije umarširale u PAKAO na zemlji! General najavljuje OSVETU! (FOTO/VIDEO)
collage1.jpg
Planeta500 DANA BRUTALNE OPSADE! Ljude gađaju raketama i dronovima, jedini spas im je u BLATNJAVIM rovovima sa vodom do guše, ako virnu, ODE GLAVA! (FOTO/VIDEO)
collage1.jpg
PlanetaSTRAVIČNO SAOPŠTENJE SZO: Broj slučajeva kolere u OVOJ ZEMLJI je alarmantan, umrlo više od 3.000 ljudi!
kolera-epa01.jpg
PlanetaMASAKR U SUDANU: Džamija napadnuta dronom, poginulo najmanje 78 ljudi!
13213132.jpg
PlanetaOVO JE AFRIČKA GAZA - GRAD AL FAŠER, PAKAO NA ZEMLJI! 260.000 ljudi je opkoljeno, deca jedu stočnu hranu punu gljivica, beg donosi sigurnu SMRT! (FOTO/VIDEO)
El Fasher.png
PlanetaSUKOB SE NE STIŠAVA! Sudanska vlada odbacila predlog o primirju koji su predstavile SAD, Saudijska Arabija, UAE i Egipat!
collage.jpg