Predsednik SAD Donald Tramp poručio je danas američkim vojnicima da je spreman da pošalje "više od Nacionalne garde" u gradove širom zemlje.

Tramp je to izjavio na nosaču aviona "Džordž Vašington", koji je bio usidren u mornaričkoj bazi Jokosuka u blizini Tokija, prenosi Rojters.

Njegov govor, koji se povremeno doticao partijskih pitanja, nekoliko puta je bio prekidan aplauzom i povicima odobravanja vojnika, navodi agencija.

"Imamo gradove koji su u problemima...i šaljemo Nacionalnu gardu. A ako nam bude potrebno više od Nacionalne garde, poslaćemo više od Nacionalne garde, jer ćemo imati bezbedne gradove", rekao je Tramp.

Od juna, Tramp je rasporedio jedinice Nacionalne garde u više oblasti pod upravom demokrata, što predstavlja izuzetno proširenje upotrebe vojske u domaće svrhe, dodaje Rojters.

Tramp je poslao jedinice Nacionalne garde u Los Anđeles, Memfis i Vašington i vodi pravne bitke da bi pokušao da ih rasporedi u Portland i Čikago.