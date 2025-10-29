Slušaj vest

Skoro 900.000 ljudi je dobilo naređenje za evakuaciju i na Kubi, jer će stanovnici istočnih provincija ove ostrvske zemlje osetiti posledice oluje Melisa u ranim jutarnjim satima u sredu, prema projekcijama.

Američka mornarica je takođe završila evakuaciju oko 1.000 nepotrebnih članova osoblja iz američke baze i pritvorskog kampa u zalivu Gvantanamo, na ostrvu Kuba.

Takođe je pomerila osam ratnih brodova američke mornarice sa putanje oluje, nakon što je flota raspoređena na Karibima kao deo kampanje Trampove administracije protiv navodnih trgovaca drogom u tom području.

Na Jamajci zarobljeno 25.000 turista

Na Jamajci je zarobljeno oko 25.000 turista, prema rečima Dane Moris Dikson, ministra prosvete Jamajke.

Mišel Robinson, advokatica sa sedištem u Njujorku koja ima kancelarije u Kingstonu, rekla je za Tajms u ponedeljak da je planirala da ode, ali je tek shvatila Melisinu snagu kada je bilo prekasno da to učini.

"Verovatno smo prošlog ponedeljka shvatili da se zapravo kreće ka Jamajci, a u sredu smo shvatili da će ovo verovatno biti velika oluja. Uvek smo bili u toj neizvesnosti. Mislim da kada sam shvatila koliko će oluja biti loša, odlazak nije bio opcija", rekla je.

