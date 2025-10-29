NAJMANJE 50 UBIJENIH U NAPADIMA IZRAELA NA POJAS GAZE: Optužbe da je Hamas prekršio primirje, izraelski vojnik poginuo u borbama na jugu palestinske enklave
Najmanje 50 osoba, među kojima 22 dece, ubijeno je noćas u izraelskim napadima na Pojas Gaze, dok je jedan izraelski vojnik poginuo u borbama na toj palestinskoj teritoriji, javila je agencija Frans pres.
"Najmanje 50 ljudi je poginulo, uključujući 22 dece, u izraelskih udarima na Pojas Gaze koji traju od sinoć", rekao je portparol Civilne zaštite u Gazi, Mahmud Basal.
On je dodao da je oko 200 ljudi ranjeno.
Napadi su "jasno i flagrantno kršenje sporazuma o prekidu vatre", rekao je Basal, dodajući da je situacija u Pojasu Gaze "katastrofalna i zastrašujuća".
Izraelska vojska je saopštila da je jedan njen vojnik poginuo juče u Pojasu Gaze, uprkos primirju koje je na snazi od 10. oktobra između Izraela i palestinskog pokreta Hamasa.
Kako se navodi, 37-godišnji vojnik je poginuo u borbama na jugu Pojasa Gaze.
