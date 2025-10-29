Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je njegova već upotrebila svoje nove rakete Flamingo i Ruta u borbi i poručio da se uskoro se planiraju novi napadi.

- Flamingo je korišćen u borbi. Ruta je korišćena u borbi. Činimo sve da ove godine možemo da sprovedemo ozbiljnije probe – ne samo jedno, dva ili tri. Verujemo da ćemo uspeti - rekao je Zelenski.

Kijev post podseća da je Flamingo ukrajinska raketa dugog dometa koja je prvi put predstavljena u avgustu, dok je Ruta kategorisana kao "raketa-dron" i testirana je u decembru 2024.

Zelenski je dodao da je ukrajinska vojska optimistična u pogledu daljih udara novim oružjem, napominjući da je ponovljena upotreba raketa već pokazala "efikasne rezultate".

Krajem avgusta, ukrajinski mediji su izvestili da je Ukrajina započela masovnu proizvodnju krstarećih raketa Flamingo.

Ubrzo nakon toga, ministar odbrane Denis Šmigalj potvrdio je njihovu proizvodnju, opisujući Flamingo kao "veoma moćno i dugometno oružje".

1/7 Vidi galeriju Ukrajinska raketa Flamingo dometa 3.000 kilometara Foto: Efrem Lukatsky/AP

Ranije ovog meseca časopis Ekonomist je objavio da je Ukrajina počela da koristi rakete Flamingo za napade na ciljeve unutar Rusije.

Nemački list Velt je pisao da su tri ukrajinske rakete Flamingo pogodile obaveštajnu bazu ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) na Krimu, poluostrvu koje je Moskva anektirala.

Prošle nedelje Zelenski je priznao probleme u proizvodnji raketa Flamingo, ali je dodao da će državna porudžbina ipak biti ispunjena.

On je rekao da je Ukrajina obezbedila sopstvene resurse za finansiranje proizvodnje, iako tačan broj raketa ostaje nepoznat.

1/10 Vidi galeriju Donald Tramp Volodimir Zelenski Foto: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia, Alex Brandon/AP

Raketa Flamingo je proizvod kompanije "Fajer point“ i u pitanju je krstareći projektil dugog dometa, osmišljen da nosi velike bojeve glave za duboke udare.

Deklarisani domet rakete je veći od 3.000 kilometara, a može da se kreže brzinom do 950 kilometara na sat.

1/14 Vidi galeriju Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski Foto: EPA Stringer

Postojeći model može da ponese bojevu glavu od 1.150 kilograma pomoću koje Flamingo probija bunkere pošto je u stanju da prodre kroz deset metara betona.

Planiraju se i druge varijante bojevih glava, poput kasetne municije.