"SRAVNIĆEMO MOSKVU SA ZEMLJOM AKO PUTIN NAPADNE BRISEL!" Eksplozivni intervju ministra odbrane Belgije o "srcu NATO", Trampu i "malim zelenim ljudima" (FOTO)
Belgijski ministar odbrane Teo Franken tvrdi da bi NATO "sravnio Moskvu sa zemljom" ako bi Rusija napala Brisel.
U opširnom intervjuu za list De Morgen, koji prenosi Brasels tajms, Franken se dotakao niza hitnih strateških pitanja, uključujući rat u Ukrajini, evropsku odbranu i nuklearno odvraćanje.
Na direktno pitanje da li se plaši da bi ruski predsednik Vladimir Putin mogao da pokrene napad konvencionalnim raketama na Brisel, Frankenov odgovor je bio jasno odričan.
- Ne, jer bi tako pogodio srce NATO, a onda bismo mi sravnili Moskvu sa zemljom - poručio je Franken.
On je izrazio snažnu podršku američkom vođstvu u NATO i ponovio svoje poverenje u Član 5 Povelje Alijanse, klauzulu o međusobnoj odbrani koja je temelj Severnoatlanstkog saveza.
Na pitanje da li bi američki predsednik Donald Tramp poštovao obavezu proisteklu iz Člana 5, Franken je odgovorio potvrdno.
- Naravno da bi. U Evropi postoji mnogo predrasuda prema američkoj vladi. Zašto ne bi poštovao Član 5? - kazao je Franken.
O je napomenuo da je više zabrinut zbog upotrebe hibridnog ratovanja koje koristi Rusija nego zbog pretnje konvencionalnim napadom.
- Krstareća raketa na Brisel? Jasno je da bi to aktiviralo Član 5, bez obzira koju definiciju koristite. Putin to neće da učini. Više sam sklon razmatranju scenarija sive zone: "mali zeleni ljudi" koji podstiču manjinu u Estoniji koja govori ruskim jezikom na bunt protiv "nacističkog režima". Pre nego što se osvestite, anektirali su deo Estonije - objasnio je Franken.
Ministar odbrane Belgije nije pokazao oduševljenje u vezi s idejom zajedničke evropske vojske.
On je kritikovao veće evropske zemlje zbog "maksimiziranja sopstvenih tržišta" i doveo u pitanje kako zemlje, koje trenutno ne mogu da sarađuju čak ni u nabavci odbrambene opreme, mogu da integrišu svoje nacionalne vojske.
- Svako ko veruje u evropsku vojsku prodaje maglu. Srećom, imamo NATO, koji je ponovo dokazao svoju efikasnost protivvazdušnom odbranom u Poljskoj i Estoniji - poručio je Franken.
(Kurir.rs/The Brussels Times/De Morgen/Preneo: N. V.)