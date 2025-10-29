Slušaj vest

Uragan Melisa sručio se danas na Kubu, nakon što je sinoć udario u Jamajku!

Sreća u nesreći je da je uragan sada oslabio, pa je iz kategorije pet prešao u kategoriju tri, saošptio je američki Centar za praćenje uragana (NHC).

Vetrovi su bili slabiji na Kubi, pošto su išli do 190 kilometara na čas, a glavni udar dogodio se na jugu te ostrvske države.

Zasad nema izveštaja o šteti, ali se zna da je evakuisano više od 600.000 ljudi, preventivno.

Prethodno, uragan je udario u Jamajku, i doneo ozbiljno razaranje, a tek će se saznati obim destrukcije, pošto je na Jamajci trenutno noć i još nema kompletnih podataka.

Uragan Melisa sručio se na Kubu, donoseći vetrove koji su duvali brzinom od 190 kilometara na čas Foto: Ernesto Mastrascusa/EFE

U jugozapadnom delu zemlje pokrenuta su klizišta, a stanovništvu se savetuje da ostanu u skloništima.

Vetar je tokom utorka duvao i brzinom od gotovo 300 kilometara na sat, što znači da je uragan Melisa bio u najjačoj, petoj kategoriji, dodali su iz NHC.

Bez struje ostalo oko 240.000 domaćinstava i firmi, odnosno oko trećine od ukupnog broja potrošača na Jamajci, saopštio je Daril Vas, ministar energetike, a potvrđeno je i da je poginulo sedam osoba.

Na jugu zemlje trenutno je "neverovatno teško stanje", kaže Rebeka Alen, stanovnica mesta Sautfild.

Posle udara na Kubu, očekuje se da će uragan dodatno oslabiti, kako se bude pomerao severoistočno, ka ostrvima Bahamima i Bermudi.