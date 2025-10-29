Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina neće biti u ratu sa Rusijom decenijama, ali da Evropska unija mora da nastavi da pruža stabilnu finansijsku podršku tokom određenog perioda, otkrivajući da evropski lideri planiraju da to čine naredne dve do tri godine.

Zelenski je rekao da je evropskim liderima poručio da je "Ukrajina i dalje spremna da se bori još nekoliko godina".

"Rekao sam im - nećemo biti u ratu decenijama, ali morate pokazati da ćete moći da obezbedite stabilnu finansijsku podršku Ukrajini tokom određenog perioda. Zato imaju ovaj plan na umu - dve do tri godine. Da kažemo da će dve do tri godine konstantno finansijski pomagati Ukrajini“, rekao je Zelenski.

Predsednik je rekao da bi rat mogao da se završi ranije, ali da će sredstva i dalje biti potrebna za oporavak.

Pored toga, ukrajinski vojnici moraju znati da su im plate obezbeđene.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski stigao na specijalni samit EU u Briselu

"Da li će se Putin vratiti sa agresijom nakon što se ovaj rat završi ili ne - još ne znamo. Zato je važno razumeti kako će izgledati stabilna podrška naših partnera“, dodao je.

Zelenski je napomenuo da bi se ova podrška mogla finansirati korišćenjem zamrznute ruske imovine, koju bi Ukrajina potrošila ili na oružje ili na oporavak.

„Ako se rat završi za mesec dana, taj novac ćemo potrošiti na obnovu. Ako se ne završi za mesec dana već kasnije, onda ćemo ga potrošiti na oružje. Jednostavno nemamo drugu opciju“, naglasio je Zelenski.