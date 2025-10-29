PREVREMENI IZBORI U HOLANDIJI: Neizvesna nova pobeda stranke Gerta Vildersa, političara kojI je već 20 godina pod zaštitom policije zbog pretnji smrću (FOTO)
Biračka mesta u Holandiji otvorena su jutros na prevremenim parlamentarnim izborima, javile su agencije.
Holanđani glasaju manje od dve godine otkako je ultradesničarska stranka Gerta Vildersa neočekivano osvojila najviše glasova.
Vilders, poslanik koji duže od 20 godina ima stalnu policijsku zaštitu zbog pretnji smrću, izazvao je vanredne izbore u junu tako što je njegova Stranka za slobodu napustila vladajuću koaliciju četiri stranke, podeljenu oko njegovih planova za suzbijanje imigracije.
Pitanje ograničavanja migracije u Holandiji bilo je dominantno i u kampanji pred današnje glasanje za svih 150 mesta u nacionalnom parlamentu.
Ali i ako Vilders ponovo pobedi, a nedavne ankete nagoveštavaju neizvestan ishod, njemu će biti teško da formira većinu jer su vodeće stranke već isključile mogućnost da mu se pridruže.
(Kurir.rs/Beta)