Biračka mesta u Holandiji otvorena su jutros na prevremenim parlamentarnim izborima, javile su agencije.

Holanđani glasaju manje od dve godine otkako je ultradesničarska stranka Gerta Vildersa neočekivano osvojila najviše glasova.

Vilders, poslanik koji duže od 20 godina ima stalnu policijsku zaštitu zbog pretnji smrću, izazvao je vanredne izbore u junu tako što je njegova Stranka za slobodu napustila vladajuću koaliciju četiri stranke, podeljenu oko njegovih planova za suzbijanje imigracije.

Prevremeni parlamentarni izbori u Holandiji, neizvesna nova pobeda ultradesničarske stranke Gerta Vildersa koja je trijumfovala 2023.

Pitanje ograničavanja migracije u Holandiji bilo je dominantno i u kampanji pred današnje glasanje za svih 150 mesta u nacionalnom parlamentu.

Ali i ako Vilders ponovo pobedi, a nedavne ankete nagoveštavaju neizvestan ishod, njemu će biti teško da formira većinu jer su vodeće stranke već isključile mogućnost da mu se pridruže.