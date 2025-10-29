Slušaj vest

Izraelska vojska je danas najavila povratak primirju u Pojasu Gaze nakon što je izvela udare na "desetine" meta prethodnog dana.

"Nakon niza udara u kojima su pogođene desetine terorističkih meta i terorista, vojska je nastavila sa sprovođenjem primirja", navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, u napadima je ciljano 30 vođa oružanih pokreta koji deluju na palestinskoj teritoriji.

Najmanje 50 osoba, među kojima 22 dece, ubijeno je noćas u izraelskim napadima na Pojas Gaze, dok je jedan izraelski vojnik poginuo u borbama na toj palestinskoj teritoriji, javila je agencija Frans pres.