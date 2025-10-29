Izraelska vojska se vraća primirju u Pojasu Gaze nakon napada na 30 vođa oružanih pokreta koji deluju na palestinskoj teritoriji
IZRAELSKA VOJSKA SE VRAĆA PRIMIRJU NAKON UDARA NA "DESETINE" META: Objavila da su cilljane vođe terorista koji deluju u Pojasu Gaze (FOTO)
Izraelska vojska je danas najavila povratak primirju u Pojasu Gaze nakon što je izvela udare na "desetine" meta prethodnog dana.
"Nakon niza udara u kojima su pogođene desetine terorističkih meta i terorista, vojska je nastavila sa sprovođenjem primirja", navodi se u saopštenju.
Kako se dodaje, u napadima je ciljano 30 vođa oružanih pokreta koji deluju na palestinskoj teritoriji.
Izraelska vojska ističe da je palestinski pokret Hamasprvi prethodno prekršio primirje.
Najmanje 50 osoba, među kojima 22 dece, ubijeno je noćas u izraelskim napadima na Pojas Gaze, dok je jedan izraelski vojnik poginuo u borbama na toj palestinskoj teritoriji, javila je agencija Frans pres.
