Šestospratna zgrada srušila se jutros u blizini Istanbula u Turskoj, a strahuje se da je najmanje pet ljudi zarobljeno ispod ruševina.

Do incidenta je došlo jutros oko 7.30 sati u gradu Gebze u provinciji Kodžaeli u blizini Istanbula.

Zgrada se srušila iz za sada nepoznatih razloga, javljaju turski mediji.

U gradu Gezbe kod Istanbula srušila se šestospratnica Foto: Esmer Gecal / AFP / Profimedia, Ibrahim Yozoglu / AFP / Profimedia

Spasilačke ekipe poslate na lice mesta pokrenule su akciju spasavanja.

"Veruje se da je pet građana zarobljeno ispod ruševina. Naše potrage i spasavanja se intenzivno nastavljaju", rekao je ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja.

U zgradi navodno žive dve porodice, ukupno sedmoro ljudi.

Za sada nije poznato koliko je tačno zarobljeno ispod ruševina.

Spasioci su navodno čuli glasove zarobljenih ljudi, zbog čega nastavljaju sa akcijom potrage i spasavanja.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)

