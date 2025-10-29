Do urušavanja zgrade došlo jutros oko 7.30, u zgradi živelo sedam osoba. Ne zna se šta je izazvalo urušavanje, istraga je u toku
U TOKU AKCIJA IZVLAČENJA
SRUŠILA SE ŠESTOSPRATNICA KOD ISTANBULA Najmanje pet osoba zarobljeno ispod ruševina, spasioci pokušavaju da ih izvuku, čuju se glasovi (VIDEO, FOTO)
Šestospratna zgrada srušila se jutros u blizini Istanbula u Turskoj, a strahuje se da je najmanje pet ljudi zarobljeno ispod ruševina.
Zgrada se srušila iz za sada nepoznatih razloga, javljaju turski mediji.
U gradu Gezbe kod Istanbula srušila se šestospratnica Foto: Esmer Gecal / AFP / Profimedia, Ibrahim Yozoglu / AFP / Profimedia
Spasilačke ekipe poslate na lice mesta pokrenule su akciju spasavanja.
"Veruje se da je pet građana zarobljeno ispod ruševina. Naše potrage i spasavanja se intenzivno nastavljaju", rekao je ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja.
U zgradi navodno žive dve porodice, ukupno sedmoro ljudi.
Za sada nije poznato koliko je tačno zarobljeno ispod ruševina.
Spasioci su navodno čuli glasove zarobljenih ljudi, zbog čega nastavljaju sa akcijom potrage i spasavanja.
(Kurir.rs/Telegraf.rs)
