Slušaj vest

Rumunija je danas saopštila da je, kao i druge članice NATO, obaveštena o planovima Vašingtona da smanji broj američkih vojnika na istočnom krilu alijanse, uključujući pripadnike Vojske SAD u rumunskoj vazduhoplovnoj bazi “Mihail Kogalničeanu”, kod Kostance.

Vašington je evropskim članicama NATO poručio da moraju biti mnogo ozbiljnije što se tiče sopstvene bezbednosti.

“Američka odluka je da prekinu rotaciju u Evropi brigade čiji se elementi nalaze u nekoliko članica NATO”, navelo je Ministarstvo odbrane u Bukureštu.

Američka vojska Foto: Shutterstock, Alliance Images / Alamy / Alamy / Profimedia, APFootage / Alamy / Alamy / Profimedia

Konstatovano je da će oko 1.000 američkih vojnika ostati u Rumuniji, javlja Rojters.

“Odluka je uzela u obzir činjenicu da je NATO učvrstio prisustvo i aktivnosti na svom istočnom krilu, što omogućava da SAD prilagode svoj vojni stav u regionu”, saopšteno je u Bukureštu.

NATO vazduhoplovna baza "Mihail Kogalničeanu" u Rumuniji, najveća u Evropi Foto: EPA Robert Ghement, Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Kurir je ranije o bazi "Mihail Kogalničeanu", najvećoj u Evropi kada su u pitanju baze NATO, koja nadmašuje čak i Ramštajn u Nemačkoj.

(Kurir.rs/FoNet)

Ne propustitePlaneta"SRAVNIĆEMO MOSKVU SA ZEMLJOM AKO PUTIN NAPADNE BRISEL!" Eksplozivni intervju ministra odbrane Belgije o "srcu NATO", Trampu i "malim zelenim ljudima" (FOTO)
Moskva.jpg
PlanetaLAVROV PORUČIO SEVERNOATLANSKOJ ALIJANSI: Evropa ne krije da se sprema za novi rat, Rusija neće dozvoliti da Evroazija postane "posed" NATO
lavrov.jpg
PlanetaNATO DIGAO DVA F-35 NA RUSKI ŠPIJUNSKI AVION! Drama na nebu iznad Norveške, Alijansa objavila fotografiju presretnute letelice (FOTO)
avion.jpg
PlanetaNATO RAZMATRA ORUŽANI ODGOVOR NA RUSKE UPADE! Fajnenšel tajms saznaje, jedna od opcija dozvola pilotima da PUCAJU NA AVIONE, EU sprema udar na diplomate Moskve
nato 1.jpg
PlanetaRUSIJA ULAZI U "NULTU FAZU" PRIPREMA ZA RAT SA NATO! Američki institut objavio NOVU ANALIZU o mogućem sukobu velikih razmera, u izveštaju i SRBIJA (FOTO)
Rusija Putin.jpg