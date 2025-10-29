Slušaj vest

Rumunija je danas saopštila da je, kao i druge članice NATO, obaveštena o planovima Vašingtona da smanji broj američkih vojnika na istočnom krilu alijanse, uključujući pripadnike Vojske SAD u rumunskoj vazduhoplovnoj bazi “Mihail Kogalničeanu”, kod Kostance.

Vašington je evropskim članicama NATO poručio da moraju biti mnogo ozbiljnije što se tiče sopstvene bezbednosti.

“Američka odluka je da prekinu rotaciju u Evropi brigade čiji se elementi nalaze u nekoliko članica NATO”, navelo je Ministarstvo odbrane u Bukureštu.

Konstatovano je da će oko 1.000 američkih vojnika ostati u Rumuniji, javlja Rojters.

“Odluka je uzela u obzir činjenicu da je NATO učvrstio prisustvo i aktivnosti na svom istočnom krilu, što omogućava da SAD prilagode svoj vojni stav u regionu”, saopšteno je u Bukureštu.

