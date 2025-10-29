Slušaj vest

Dronovi Centra za specijalne operacije ukrajinske vojske napali su ruske vojne i infrastrukturne objekte na Krimu, uništivši raketni sistem vredan 20 miliona dolara!

Ovo su Ukrinformu javili izvori u iz ukrajinske službe za bezbednost.

"Rusi su izgubili raketni sistem zemlja-vazduh 'Pancir-S2' vredan oko 20 miliona dolara. To je jedan od ključnih elemenata neprijateljske protivvazdušne odbrane. Neprijatelj je takođe izgubio dve radarske stanice. Svaki takav uništeni ili onesposobljeni sistem protivvazdušne odbrane značajno slabi odbranu Ruske Federacije u krimskom sektoru", rekao je izvor.

Pored toga, dronovi su pogodili skladište nafte u selu Gvardijsko, gde je bilo skladišteno gorivo.

U objektu je izbio požar velikih razmera, iz kojeg se podigao ogroman oblak crnog dima.

Zabeležen je i udar drona u skladište nafte Komsomoljska.

"Služba bezbednosti Ukrajine nastavlja svoj sistematski rad na uništavanju sistema protivvazdušne odbrane koji pokrivaju Krim i skladišta nafte koja snabdevaju neprijatelja gorivom. Svaka takva specijalna operacija smanjuje vojni i logistički potencijal Rusa. Eksplozije će se nastaviti“, rekao je izvor.

Kako je izvestio Ukrinform, ranije su na Telegramu određeni kanali pisali da je Krim napadnut dronovima ujutru 29. oktobra, nakon čega su izbili požari u selu Gvardijsko u Simferopolskom okrugu i u Simferopolju.