IZRAEL ZABRANJUJE CRVENOM KRSTU PRISTUP PALESTINSKIM ZATVORENICIMA "Odluka je u skladu sa izraelskim zakonom o pritvoru ilegalnih boraca"
Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da je zabranio Crvenom krstu pristup Palestincima koje je vojska te zemlje pritvorila, saopštio je njegov kabinet.
Kac je "potpisao dekret kojim se predstavnicima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta zabranjuje poseta zatvorenicima koji se drže u skladu sa zakonom o pritvoru ilegalnih boraca", navodi se u saopštenju, uz tvrdnju da bi takve posete "ugrozile nacionalnu bezbednost" Izraela.
Prema izraelskom zakonu, kategorija "ilegalnih boraca" omogućava neograničen pritvor bez ikakve optužbe, u vojnim pritvorskim centrima.
Izraelska vojska je danas najavila povratak primirju u Pojasu Gaze nakon što je juče izvela više napada, u kojima je, prema njihovim tvrdnjama, pogođeno na desetine terorističkih meta.
(Kurir.rs/Beta/AFP)