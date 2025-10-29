Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin nazvao je danas "ogromnim uspehom" testiranje podvodnog drona "Posejdon" na nukelarni pogon.

Putin je posetio Centralnu vojnu kliničku bolnicu "P. V. Mandrika" u Moskvi.

Šef ruske države sastao se sa učesnicima specijalne vojne operacije koji se nalaze na lečenju.

"Juče smo sproveli ispitivanje još jednog perspektivnog kompleksa - to je besposadno podvodno vozilo ‘Posejdon’, takođe sa nuklearnim pogonom. To je ogroman uspeh", rekao je ruski lider.

Kurir je ranije pisao o "Posejdonu", koga pojedini analitičari zovu "Uništitelj svetova".

Foto: Printscreen/ Youtube

Prema rečima Putina, na svetu ne postoji ništa što bi se moglo uporediti sa "Posejdonom" po brzini i dubini kretanja, a malo je verovatno da će se nešto slično pojaviti u skorije vreme.

Dodaje, ne postoji ni način da se ovaj dron presretne.

Kako piše RIA, prema javnim podacima, "Posejdon“ je ruski projekat bespilotnog podvodnog aparata sa nuklearnim pogonom.

Ima nuklearna torpeda koja su sposobna da, između ostalog, izazovu cunami ako se upotrebe u blizini obala protivnika.