Najmanje 23 osobe poginule su u eksploziji u čeljabinskom Kopjejsku - pronađena su tela 16 stradalih, dok ostaci još sedam žrtava tek treba da budu identifikovani, saopštile su danas vlasti.

Spasilačke operacije na mestu eksplozije u preduzeću u Kopjejsku, u Čeljabinskoj oblasti završene su, saopštila je pres-služba regionalne vlade.

"Spasilački radovi na uklanjanju posledica vanredne situacije su završeni. Na konačnom spisku žrtava tragedije nalazi se 23 ljudi. Pronađena su tela 16 poginulih, dok ostaci još sedam treba da budu identifikovani. Rad istražnih organa se nastavlja“, navodi se u saopštenju lokalnih vlasti.

Podsetimo, eksplozije su potresle fabriku u Kopejsku u noći 23. oktobra.

Vlasti su u početku prijavile 19 žrtava, od kojih je petoro bilo povređeno.

Dvoje povređenih je prevezeno specijalnim letom Službe za vanredne situacije u federalni medicinski centar specijalizovan za opekotine.

Istražni komitet istražuje slučaj kršenja industrijskih propisa, dok su po društvenim mrežama kružile informacije da je eksploziju izazvao ukrajinski dron.

Međutim, lokalne vlasti su navele da nema naznaka da je incident na bilo koji način povezan sa aktivnošću ukrajinskih bespilotnih letelica.