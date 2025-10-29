Slušaj vest

NATO saveznice oborile su jedan od dva neidentifikovana drona koji su leteli u blizini kasarne Rido na jugu Estonije, preneo je estonski javni servis (ERR).

"Saveznici su otkrili dronove koji lete u neposrednoj blizini kampusa Druge pešadijske brigade u 16:30 časova 17. oktobra, od kojih je jedan oboren puškom protiv dronova", izjavila je portparolka vojske Lis Vaksman za estonski dnevni list Postimis.

Ruski vojnici na granici sa Estonijom Foto: x

Vojska je, u saradnji sa Odborom za policiju i graničnu stražu, pokušala da locira oboreni dron, ali nije uspela da ga pronađe.

Kasarna Rido je dom 5. eskadrile, 7. konjičkog puka američke vojske, dodaje ERR.

(Kurir.rs/Beta)

