NATO oborio dron u Estoniji, jedna od dve neidifikovane bespilotne letelice koje su locirane blizu kasarne u kojoj je smeštena američka vojska
JAVNI SERVIS U TALINU OBJAVIO INFORMACIJU
NATO OBORIO DRON U BLIZINI KASARNE AMERIČKE VOJSKE! Incident na jugu Estonije, druga neidifikovana bespilotna letelica nestala
Slušaj vest
NATO saveznice oborile su jedan od dva neidentifikovana drona koji su leteli u blizini kasarne Rido na jugu Estonije, preneo je estonski javni servis (ERR).
"Saveznici su otkrili dronove koji lete u neposrednoj blizini kampusa Druge pešadijske brigade u 16:30 časova 17. oktobra, od kojih je jedan oboren puškom protiv dronova", izjavila je portparolka vojske Lis Vaksman za estonski dnevni list Postimis.
Ruski vojnici na granici sa Estonijom Foto: x
Vidi galeriju
Vojska je, u saradnji sa Odborom za policiju i graničnu stražu, pokušala da locira oboreni dron, ali nije uspela da ga pronađe.
Kasarna Rido je dom 5. eskadrile, 7. konjičkog puka američke vojske, dodaje ERR.
(Kurir.rs/Beta)
2 · Reaguj
2