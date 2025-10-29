Slušaj vest

Današnja emisija "Ni pet, ni šest" koja se emituje na Kurir televiziji, a vodi je Jovana Grgurević, bavila se najnovijim informacijama sa fronta u sukobu Rusije i Ukrajine.

Svetski analitičari navode da Rusija ni malo nije ekonomski poklekla za tri godine rata, ali i sankcija koje neprestano dolaze sa Zapada. Oni takođe govore da kada se rat završi, a postoje ocene da će do toga doći početkom sledeće godine, da će Rusija povratiti svoju ekonomiju, a neki navode da će čak biti i u plusu.

Sa druge strane, postoje analitičari koje misle da je Rusija pukla i da joj se crno piše. Kakva je zaista situacija nakon tri godine ratnih dejstava, analizirali su gosti u studiju Kurir televizije, a oni su bili Boško Jakšić, novinar, Ljubinko Đurković, pukovnik i Dragan Petrović, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu.

Iako pojedinci smatraju da je rat gotov, Jakšić demantuje te izjave sa obrazloženjem:

- Pre svega, pad Pokrovska ne znači kraj rata jer to ne zadovoljava ključni zahtev Vladimira Putina, a to je da ceo Donbas pripadne Rusiji i da se Ukrajina odrekne onih delova Donbasa koje Rusi tokom rata nisu uspeli da zauzmu. Zašto bi Putin obustavio rat kada nije ostvario svoje ciljeve, a pogotovo onaj da se u Kijevu uspostavi vlast koja će biti prijateljska. Pad jednog grada ne znači kraj rata zbog svega ovoga - započeo je Jakšić.

Jakšić je dodao da se ekonomija Rusije, za tri godine rata, iznenađujuće dobro pokazala.

- Ona je odolela raznim paketima sankcija kojima je bila izložena. Ako se setimo Bajdenove administracije, koja je zadala 140 različitih paketa sankcija i tu je bilo više od 6.000 ruskih pojedinaca i kompanija, ali nije bilo delotvornog efekta. Rusija je svoju ekonomiju prebacila na ratni kolosek i funkcionisala je dobro do ove godine. Ove godine je zabeleženo usporavanje, pa se nagoveštava da će ruska privreda da raste jedan do dva procenata, a prethodnih godina je bila skoro pa pet. Putinu je rat u fokusu i neće dozvoliti da se smanji ratna privreda.

Đurković se nedavno vratio iz Rusije, bio je u Moskvi, pa je za Kurir televiziju rekao da su tamo vrlo svesni situacije i da je država pokrenula ratnu ekonomiju i samim tim su namirnice za 30 odsto jeftinije:

- Upoređivao sam neke proizvode, ako kod nas košta evro i 50, onda je kod njih evro i deset.

Voditeljka Jovana Grgurević je na trenutak zastala, pa je pitala Đurkovića kako onda pojedine vesti nalažu da Rusi imaju zaključan puter kako ne bi bio ukraden i da je krompir poskupeo 80 odsto:

- Njihovi trgovinski centri su maestralni, Rusija je velika zemlja, mnogobrojni narod, pa i sve ostalo mora da bude veliko. Vi u njihovim tržnim centrima možete lako da izgubite dan. Inače, u najskupljem delu Moskve, video sam odevni komad sako, kada sam prebacio u evre, iznosio je 500 evra, odmah sam pomislio da je Moskva preskupa. Međutim, kada sam došao u Beograd, u našem tržnom centru, isti taj sako je iznosio 49.000 dinara. Znači, to su evidentni parametri, a ono što je fascinantno jeste što sam izdvojio par sati za šetnju, a svaki odraz čoveka, kada nam se susretnu pogledi, bio je odraz srećnog čoveka.

Petrović je smatra da je nemoguć rat Rusije i zapadnih sila:

- Ne mislim da je moguć rat između Rusije i zapadnih sila zbog razornosti nuklearnog oružja. Takva je ubojita moć tog oružja da bi i najmanja upotreba učinila večnu zimu na delovima planete. Valjda je dovoljna svest da se ne baci kaširaka u garsonjeru jer ćemo svi da izginemo. Isto tako je nemoguća upotreba nuklearnog oružja, osim proksi ratova. Rusija i Amerika mogu da unište svet, pa nije moguć njihov sukob jer bismo svi nestali. Ravnoteža straha objektivno postoji i pojačava se usavršavanjem ovog oružja.

