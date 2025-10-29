Slušaj vest

U najsmrtonosnijoj policijskoj operaciji u istoriji Brazila ubijene su najmanje 132 osobe, saopštili su danas brazilski zvaničnici, nakon što su stanovnici Rio de Žaneira poređali ulicu sa desetinama leševa sakupljenih preko noći.

Podatak kancelarije javnog pravobranioca Rija bio je više nego dvostruko veći od broja žrtava objavljenog u utorak, kada su državne vlasti prijavile najmanje 64 mrtvih, uključujući četiri policajca.

Racije su bile usmerene na veliku bandu krijumčara droge, saopštila je državna vlada.

Guverner Rio de Žaneira Klaudio Kastro rekao je da je početni broj računao samo tela obrađena u javnoj mrtvačnici.

Stanovnici Penje, koji su tražili izgubljene rođake, sakupili su mnoge leševe iz šumovitog područja iza svog naselja, prema rečima ljudi na licu mesta, gde je više od 70 tela poređano na sredini ulice.

"Samo želim da odvedem svog sina odavde i sahranim ga", rekla je Taua Brito, majka jednog od ubijenih, okružena uplakanim ožalošćenima i posmatračima sa obe strane dugog reda tela, od kojih su neka bila pokrivena čaršavima ili kesama.

Guverner Kastro je rekao da je siguran da su poginuli u operaciji kriminalci, jer se veći deo pucnjave dogodio u šumovitom području.

"Ne mislim da bi iko šetao šumom na dan sukoba. Jedine prave žrtve bili su policajci“, rekao je on.