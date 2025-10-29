Slušaj vest

Amazonov AWS i Majkrosoftov Azure, dva najveća svetska provajdera cloud servisa, istovremeno su pogođeni prekidima u radu, što je izazvalo široko rasprostranjene internet poremećaje u brojnim svetskim velikim kompanijama.

Prema Downdetector-u, problemi su počeli oko 11.30 časova po istočnom vremenu, sa porastom prijava od korisnika koji nisu mogli da pristupe uslugama, veb lokacijama ili aplikacijama povezanim sa oblakom.

Čini se da prekid rada utiče na desetine platformi koje se oslanjaju na ove mreže u oblaku, uključujući Microsoft 365, Xbox, Outlook, Starbucks, Costco i Kroger.

Čak i popularni alati za programere i podatke poput Blackbaud-a i Minecraft-a pokazuju probleme sa povezivanjem.

Downdetector pokazuje oštre skokove u izveštajima o problemima i za AWS i za Majkrosoftove proizvode, potvrđujući da prekidi nisu izolovani.

Istovremeni kvar AWS-a i Azure-a je posebno alarmantan, jer ove dve kompanije pokreću veliki deo globalne internet infrastrukture, odgovorne za hostovanje svega, od maloprodaje i zabave do poslovnih operacija i skladištenja u oblaku.

Pad interneta širom sveta Foto: Printscreen/DownDetector

Frustrirani korisnici su preplavili društvene mreže kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo, a jedna objava na X glasi: "Prvo AWS, sada Azure pada. Volim kada velike kompanije poseduju pola interneta!!!"

Ovo označava drugi veliki poremećaj AWS-a za manje od 10 dana, ponovo pokrećući zabrinutost zbog krhkosti internetske okosnice kada previše toga zavisi od nekoliko cloud giganata.

Inženjeri iz Amazona i Majkrosofta rekli su da istražuju uzrok problema, iako nijedna kompanija nije potvrdila da li su prekidi povezani.