Slušaj vest

Pretnje belgijskog ministra odbrane Tea Frankena da će „zbrisati Moskvu s karte sveta“ su apsolutno nenormalne i predstavljaju opasnost po budućnost kontinenta, navodi se u saopštenju ambasade Rusije u Belgiji.

Ambasada je reagovala na izjavu belgijskog ministra za list „Morgen“ od 27. oktobra sa prognozama „ruskih raketnih udara na Brisel“ i pretnjama na račun Moskve.

„Neodgovorne i izazivačke izjave jednog od glavnih belgijskih ‘jastrebova’ sa prognozama ruskih raketnih udara na Brisel i pretnjama da će Moskva biti izbrisana s karte sveta teško da bi zasluživale našu pažnju imajući u vidu koliko su nenormalne i koliko nemaju veze sa realnošću. Što bi se reklo, ludilo sve jače“, navodi se u saopštenju objavljenom na Telegram kanalu ambasade.

050602-epa.jpg
Teo Franken Foto: EPA

Kako ističu u ruskom diplomatskom predstavništvu, upravo takvi političari su pretnja za budućnost kontinenta a ne Rusija i u stanju su da ga gurnu u novi rat.

„Teo Franken je razotkrio da protiv naše zemlje uopšte ne ratuje Ukrajina, koja bi sama odavno pretrpela poraz, nego celi kolektivni Zapad.

Ali i to je malo belgijskom ministru rata. Da on odlučuje bilo bi poslato na hiljade evropskih vojnika da bace Rusiju na kolena“, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/RIA Novosti

Ne propustitePlaneta"SRAVNIĆEMO MOSKVU SA ZEMLJOM AKO PUTIN NAPADNE BRISEL!" Eksplozivni intervju ministra odbrane Belgije o "srcu NATO", Trampu i "malim zelenim ljudima" (FOTO)
Moskva.jpg
PlanetaGOTOVO, RUSI UŠLI U POKROVSK! 2 GODINE OSVAJALI STRATEŠKI VAŽAN GRAD Moskva i Kijev potvrdili; Zelenski: Ukrajinaca ima 8 puta manje, ne mogu da pariraju (FOTO)
Vladimir Putin Rusija Ukrajina Pokrovsk
PlanetaZELENSKI POTVRDIO - FLAMINGO I RUTA UPOTREBLJENI NA RUSIMA! Predsednik kaže da tek slede OZBILJNIJI NAPADI novim raketama dugog dometa (FOTO, VIDEO)
zelenski.jpg
PlanetaLAVROV: Spremni smo da garantujemo članicama NATO i EU da ih nećemo napasti
lavrov 3.jpg
PlanetaZAHAROVA SE NARUGALA MAKRONU: Bolje bi bilo da rasporedi vojnike da čuvaju muzeje nego da ih šalje u Ukrajinu
makron.jpg
Planeta"TRAMP ĆE SPROVESTI OŠTRE SANKCIJE RUSIJI"! Američki ambasador u NATO zapretio: Ovo je tek početak, biće ih još mnogo
Donald Tramp Vladimir Putin Beograd
Planeta"MAKRON JE SRAMOTNO LOŠE UČIO ISTORIJU"! Ruska obaveštajna služba: Francuska se sprema da pošalje 2.000 vojnika u Ukrajinu
Emanuel Makron.jpg
Planeta"NEMA NADE DA UKRAJINA POVRATI IZGUBLJENE TERITORIJE"! Italijanski ministar: Putin ne može da se vrati jer je promenio ustav, oko toga nema pregovora!
ruska vojska ruski tenk.jpg