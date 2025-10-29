Slušaj vest

Pretnje belgijskog ministra odbrane Tea Frankena da će „zbrisati Moskvu s karte sveta“ su apsolutno nenormalne i predstavljaju opasnost po budućnost kontinenta, navodi se u saopštenju ambasade Rusije u Belgiji.

Ambasada je reagovala na izjavu belgijskog ministra za list „Morgen“ od 27. oktobra sa prognozama „ruskih raketnih udara na Brisel“ i pretnjama na račun Moskve.

„Neodgovorne i izazivačke izjave jednog od glavnih belgijskih ‘jastrebova’ sa prognozama ruskih raketnih udara na Brisel i pretnjama da će Moskva biti izbrisana s karte sveta teško da bi zasluživale našu pažnju imajući u vidu koliko su nenormalne i koliko nemaju veze sa realnošću. Što bi se reklo, ludilo sve jače“, navodi se u saopštenju objavljenom na Telegram kanalu ambasade.

Teo Franken

Kako ističu u ruskom diplomatskom predstavništvu, upravo takvi političari su pretnja za budućnost kontinenta a ne Rusija i u stanju su da ga gurnu u novi rat.

„Teo Franken je razotkrio da protiv naše zemlje uopšte ne ratuje Ukrajina, koja bi sama odavno pretrpela poraz, nego celi kolektivni Zapad.

Ali i to je malo belgijskom ministru rata. Da on odlučuje bilo bi poslato na hiljade evropskih vojnika da bace Rusiju na kolena“, navodi se u saopštenju.