Ruski predsednik Vladimir Putin nije spreman na kompromis tokom mirovnih pregovora o Ukrajini i nastaviće rat dok ne postigne svoj cilj na bojnom polju.

Ovu procenu situacije predstavila je američka obaveštajna služba američkim zvaničnicima i kongresmenima, rekli su informisani izvori za NBC Njuz.

Prema njima, obaveštajne službe veruju da je Putin zauzeo agresivniji stav nego u bilo kom trenutku od početka rata u Ukrajini.

Na to su uticali  gubici ruske vojske i problemi u ekonomiji, koja je u četvrtoj godini rata na ivici da padne u recesiju.

Sada nastoji da opravda pretrpljene gubitke i zauzme više ukrajinskih teritorija. 

Tokom poslednjeg telefonskog razgovora sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, Putin je, prema izvorima Vašington posta, zatražio da Ukrajina preda Donjecku oblast kako bi okončala rat.

Zauzvrat, najavio je spremnost da prenese delove Zaporoške i Hersonske oblasti u Kijev. Tramp je, nakon razgovora sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, predložio da se sukob zamrzne duž trenutne linije fronta.

Međutim, Moskva je nastavila da insistira na svojoj viziji okončanja sukoba. Tada je Tramp otkazao ranije najavljeni samit sa Putinom u Budimpešti i uveo sankcije protiv dve najveće ruske naftne kompanije, Rosnefta i Lukoila.

Putin je to nazvao pokušajem političkog pritiska, naglašavajući da nijedna zemlja koja poštuje sebe nikada ne čini ništa pod pritiskom.

Šef Generalštaba Ruske Federacije Valerij Gerasimov izjavio je krajem avgusta da je ruska vojska zauzela 99,7 odsto teritorije Luganske oblasti, 79 odsto Donjecke oblasti, 74 odsto Zaporoške oblasti i 76 odsto Hersonske oblasti.

Ukupno, ruska vojska kontroliše oko 20 odsto teritorije Ukrajine.

